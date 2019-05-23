الأخضر الشاب يواجه الديوك الفرنسية في كأس العالم تحت 20 سنة – تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

بوصفه بطل قارة آسيا، يبدأ منتخب السعودية للشباب مشواره في كأس العالم تحت 20 سنة بولندا 2019 بمواجهة قوية جدا ضد نظيره الفرنسي على زعامة المجموعة،مباراة السعودية وفرنسا للشباب هي مباراة قمة المجموعة الخامسة من مونديال الشباب، تلك المجموعة التي تضم أيضا مالي وبنما، يشارك منتخب فرنسا للشباب في المونديال بوصفه أحد أفضل أربعة منتخبات في قارة أوروبا، بعدما وصل لقبل نهائي كأس أمم أوروبا 2018 للمنتخبات تحت 19 سنة.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة السعودية وفرنسا للشباب على ملعب غدينيا ستاديوم، والذي يتسع لعدد 15 ألف متفرج، والذي يقع في مدينة غدينيا الواقعة أقصى شمال دولة بولندا، بخصوص القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للشباب 2019 ومباريات السعودية، فتذيع مباريات البطولة قنوات bein sports، حيث تم توزيع جدول مباريات البطولة على قنواتها المشفرة وبعض المباريات ستذاع على قناتها المفتوحة، موعد لقاء الأخضر الشاب والديوك الفرنسية سيكون مساء يوم السبت 25 مايو 2019 في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 5 مساء بتوقيت فرنسا.

نظام بطولة كأس العالم للشباب 2019 تحت 20 سنة ببولندا

يشارك في مونديال الشباب 2019 عدد 24 منتخب شاب من كل قارات العالم، قسمت القرعة منتخبات البطولة على أربع مجموعات كل مجموعة بها أربعة منتخبات شابة، يصعد إلى دور ثمن النهائي لمونديال الشباب ستة عشر منتخبا، وهم أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.