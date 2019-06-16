الأرجنتين تتلقى هزيمة بهدفين نظيفين من كولومبيا في مستهل مشوارها في كوبا أمريكا

انتهت مباراة الارجنتين وكولومبيا التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم بفوز مفاجئ للفريق الكولومبي على رفاق ميسي في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لكوبا أمريكا، في مباراة شهدت استحاوز نسبي من الفريق الارجنتيني وعدد تمريرات كبير وصل إلى 438 تمريرة في مقابل 389 تمريرة للفريق الكولومبي، بهذه الخسارة يصعد الفريق الكولومبي إلى صدارة المجموعة الثانية ويهبط ميسي ورفاقة إلى قاع المجموعة.

نتيجة مباراة الارجنتين وكولومبيا في الجولة الأولى من الكوبا امريكا

تمكن منتخب كولومبيا من دك مرمى الارجنتين بهدفين مقابل لاشئ في الدقائق الاخيرة من اللقاء حيث أحرز الهدف الأول لكولومبيا اللاعب مارتينيز في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، وعزز التقدم اللاعب زاباتا في الدقيقة 86، ليحقق المنتخب الكولومبي فوز في غاية الأهمية على المرشح الأبرز للصعود من هذه المجموعة والذي يمتلك لاعبين على مستوى عال جداً أمثال ميسي وأجويروا وديماريا، ولكن كل هذه النجوم لم تنفعه في مباراة اليوم.

تشكيل الفريق الذي بدأ اللقاء

بدأ المنتخب الأرجنتيني تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أرمانى.

الدفاع: سارافيا، بيزيا، نيكولاس أوتاميندى، تاليافيكو.

الوسط: جيوفاني لوسيليسو، رودريجيز، ليوناردو باريديس.

الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، أنخيل دى ماريا.

الجدير بالذكر ان كوبا امريكا 2019 أنطلقت يوم أمس الجمعة الموافق 16 يونيو في البرازيل واقيم حفل افتتاح البطولة وبعدها اقيمت مباراة البرازيل وبوليفيا والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بثلاث أهداف نظيفة، البطولة تستمر حتى يوم 7 من يوليو القادم.