الأرجنتين تُواجه كولومبيا العنيدة في مُستهل مشوارها في كوبا أمريكا البرازيل 2019

تُلعب بعد قليل مباراة منتخب الأرجنتين ونظيره منتخب كولومبيا في ثالث لقاءات بطولة الكوبا أمريكا 2019، حيث كان قد تم أفتتاح البطولة فجر يوم أمس السبت بلقاء البرازيل المستضيف للبطولة ضد بوليفيا والذي كان قد انتهى بثلاثية نظيفة للسامبا، الجدير بالذكر أن بطولة الكوبا تستمر حتى 7 يوليو القادم وتشهد البطولة تواجد 12 فريقاً، 10 من قارة أمريكا الجنوبية ومنتخبين تم توجيه الدعوة لهم للمشاركة في البطولة وهم منتخب قطر بطل آسيا ومنتخب اليابان وصيفه.

وتم تقسيم الأثنى عشر منتخباً على ثلاث مجموعات تضم كلاً منهما أربعة فرق الأرجنتين تقع في المجموعة الثانية بجوار كولومبيا وقطر وباراغواي، ويستهل منتخب الأرجنتين مشواره في بطولة الكوبا بمواجهة كولومبيا في مواجهة من العيار الثقيل يسعى فيها رفاق ميسي إلى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، ويعول الأرجنتينيون في هذه المرة على حصول منتخبهم على اللقب الذي دام قرابة 26 عاماً، الأرجنتين تواجهة “نحس” في المباريات النهائية حيث كانت قد وصلت في آخر نسختين إلى النهائي وخسرت أمام تشيلي في المرتين، كما انها خسرت ثلاث نهائيات آخرى قبل ذلك.

مباراة الأرجنتين وكولومبيا في الجولة الأولى دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

أعلن منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن التشكيلة التي تخوض لقاء كولومبيا قبل اللقاء بـ 24 ساعة في ظاهرة غريبة، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أرمانى.

الدفاع: سارافيا، بيزيا، نيكولاس أوتاميندى، تاليافيكو.

الوسط: جيوفاني لوسيليسو، رودريجيز، ليوناردو باريديس.

الهجوم: ليونيل ميسي، سيرجيو أجويرو، أنخيل دى ماريا.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 12 صباحاً بتوقيت القاهرة، الواحدة صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن ملعب أرينا فونتي نوفا في مدينة سالفادور البرازيلية أجواء اللقاء المرتقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كولومبيا في الجولة الأولى دور المجموعات لكوبا أمريكا 2019

تعرض المباراة بشكل حصري على بي ان سبورت المالك الحصري لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط، ويتولى التعليق على اللقاء حفيظ دراجي على بي ان ماكس 3، وخالد الغول على بي ان ماكس 4.