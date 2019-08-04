الأسبوع الأول.. اعرف موعد مباراة ليفربول القادمة ضد نورويتش سيتي والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول القادمة هي أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الموسم الجديد، أمام نظيره نورويتش يوم الجمعة القادمة في إطار مباريات الأسبوع الأول من البريميرليج، جديراً بالذكر أن ليفربول قد هُزم أمام السيتي بركلات الترجيح في الدرع الخيرية 4-5، بعد أن أهدر فينالدوم ركلة الجزاء، بعد أن استطاع ليفربول أن يعود للقاء مُجدداً قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة الذي انتهي بالتعادل الإيجابي، ليُتوج السيتي رسمياً بلقب الدرع الخيرية للمرة السادسة في تاريخه.

موعد مباراة ليفربول القادمة

من المُقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول القادمة أمام نورويتش الجمعة القادمة الموافق 9 أغسطس 2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً وفق توقيت السعودية، وسوف تُنقل مباراة ليفربول ونورويتش على قناة بي أن سبورت hd2.

المباراة المناسبة الموعد القناة الناقلة ليفربول ضد نورويتش الجمعة 9 أغسطس 2019 21:00 بتوقيت مصر.

22:00 بتوقيت السعودية. بى أن سبورت 2 HD

الجدير بالذكر أيضاً أن بطل البريميرليج في العام الماضي كان المان سيتي بعد أن تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة، بينما احتل ليفربول المركز الثاني من الموسم الماضي برصيد 97 نقطة، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول بتقنية التايم لاين فور بدايتها وترتيب ليفربول بعد انتهاء اللقاء، ويُمكنكم أيضاً التعرف من هنا على جميع مباريات ليفربول في الموسم الجديد كاملة، فهل سينجح الريدز في تحقيق لقب الدوري لهذا العام؟