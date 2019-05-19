الأفضل بالدوري السعودي 2019 | تعرف على أفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل مُدرب وجائزة الحذاء الذهبي للهداف

بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ” الدوري السعودي للمحترفين ” موسم 2019، لم تكن كغيرها من المواسم الاستثنائية بل والقوية التي تأجل فيها التعرف على البطل المتوج للبطولة السعودية المحلية الأغلى على الإطلاق، حتى أخر دقائق الجولة 30 من البطولة .

وكانت النهاية السعيدة قطعاً من نصيب نادي النصر السعودي كبطل لموسم 2019 للدوري السعودي للمحترفين، جاء بعده فريق الهلال بعد أداء قوي للأزرق حاول فيه أن يقتنص كأس الأمير محمد بن سلمان من فكي العالمي النصر الذي لا يقهر، ولكن كانت النتيجة بإصرار لاعبي النصر أن تحقق المراد بالفوز بالبطولة، وفيما يلي إليكم مسابقة من نوع أخر وهي مسابقة الأفضل بالدوري السعودي 2019، لتتعرف على أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس والفائز بالحذاء الذهبي للهدافين .

قائمة الأفضل بالدوري السعودي للمحترفين 2019

والآن إليكم حسب الإعلان الرسمي وتصويت الخبراء والجماهير لاختيار الأفضل على الإطلاق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي :

استطاع اللاعب المُميز هذا الموسم عبد الرزاق حمد الله، أن يفوز بثقة الخبراء والجماهير كأفضل لاعب بالدوري السعودي كأس الأمير محمد بن سلمان 2019 .