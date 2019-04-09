الأمن يوافق على زيادة عدد جماهير مباراة الأهلي وصن داونز إلى 30 ألف مشجع

استجابت الجهات الأمنية لطلب النادي الأهلي بزيادة العدد المسموح به من الجماهير لحضور ومساندة الفريق في مباراة العودة في البطولة الأفريقية بين الأهلي وصن داونز، في إياب الدور ربع النهائي، وكان الأهلي قد أعلن أن مجلس الإدارة أرسل خطابًا إلى وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق يناشده فيه بالسماح بالحضور الجماهيري في المباراة لمساندة الفريق، وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي باتحاد الكرة، إنه تم التوصل لاتفاق مع الأمن يقضي بحضور ٣٠ ألف مشجع، كما أوضح مصدر بالنادي الأهلي، أن اجتماعا أمنيا يجري الآن، وهناك مفاوضات من أجل زيادة العدد.

تذاكر المباراة

وقد أكد رئيس الأهلي في خطابه لوزير الداخلية على دور الأمن وقياداته في مساندة كافة الأندية التي تمثل مصر في المحافل القارية، وأن الأهلي يعلم حجم الجهد الذي تبذله الوزارة لتأمين وسلامة الجميع وانه يعلم أن الأمن لن يتأخر عن المساندة.

وكان مسؤولو النادي الأهلي قد أعلنوا عن سعر تذكرة هذه المباراة وأنها ستكون بقيمة 10 جنيهات.

ومن المقرر أن تقام المباراة السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، و قبل لقاء الذهاب كانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 10 ألاف مُشجع، ولكن وبعد التطورات الأخيرة والخاصة بالنتيجة الصادمة للقاء الذهاب وخسارة الأهلي الكبيرة وحاجته إلى مساندة الجماهير، تم الاتفاق على حضور 30 ألف مشجع .

ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة 6-0 لينجح في التأهل للدور قبل النهائي، وهي مهمة صعبة، ولكن الجهاز الفني وعد ببذل أقصى جهد لمحاولة رد الاعتبار وتجاوز الأزمة.

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