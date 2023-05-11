الأندية الصاعدة للدوري الكويتي الممتاز 2024

انتهى منذ قليل موسم 2023 من دوري الدرجة الأولى الكويتي وتحددت بالفعل الأندية الصاعدة للدوري الكويتي الممتاز للموسم القادم 2023-2024، حيث تنص لائحة كرة القدم الكويتية بصعود ناديين إلى الدوري الممتاز من دوري الدرجة الأولى وهم بطل ووصيف المسابقة.

الأندية الصاعدة للدوري الكويتي الممتاز 2023

كان أول الأندية الصاعدة للدوري الكويتي الممتاز 2023-2024 الموسم القادم هو نادي الشباب بطل مسابقة دوري الدرجة الأولى، وتأهل معه نادي خيطان والذي حسم تأهلة للمتاز في آخر جولة من المسابقة بعد الفوز على الشباب.

هذا وقد هبط إلى دوري الدرجة الأولى الكويتي موسم 2024 نادي الساحل ومعه نادي التضامن، وسوف يحل مكانهم الموسم القادم في الدوري الشباب وخيطان.