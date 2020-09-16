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الأندية المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 – ثمن النهائي ومن يقابل الأهلي والهلال والنصر

بواسطة محمود عطا الله
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نتابع معكم أسماء الأندية المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 المقامة في قطر بنظام الدورة المجموعة لأندية غرب آسيا، حيث تتنافس عدة أندية عربية خليجية وبقوة للدخول ضمن الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي آسيا ومن أبرزها الهلال السعودي الذي يدافع عن لقبه هذا الموسم، كما نتابع معكم من يقابل الاهلي السعودي، ومن يقابل الهلال والنصر في حال تأهل تلك الفرق إلى دور الستة عشر من البطولة الأقوى في القارة الصفراء على مستوى الأندية.

الأندية المتأهلة إلى دور 16 دوري أبطال آسيا 2020 ثمن النهائي

كان النادي الأهلي السعودي أول الأندية الصاعدة إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا وذلك عن المجموعة الأولى والتي تضم ثلاث أندية فقط، ويتنافس على البطاقة الثانية الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني، نادي الهلال السعودي يقترب من حسم بطاقة التأهل في الجولة الرابعة، بعدما فاز في الجولة الثالثة على باختاكور الأوزبكي ووصل للنقطة التاسعة محققًا العلامة الكاملة.

بخصوص من يقابل الأهلي السعودي في ثمن نهائي آسيا، فسوف يلتقي الأهلي مع أول أو ثاني المجموعة الثانية، وهي مجموعة الهلال، وربما يكون منافس الأهلي نادي باختاكور أو أهلي دبي، وسوف نتابع معكم النتائج في الجولات القادمة.

الأندية المتأهلة دور 16 دوري أبطال آسيا 2020
الأهلي السعودي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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