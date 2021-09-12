الأندية المتأهلة إلى دور 8 كأس الأمير الكويتي 2021 – ربع النهائي

بدأ الموسم الكروي الجديد في الكويت 2022/2021 مع مباريات الدور التمهيدي من كأس أمير الكويت، تلك المباريات وهذا الدور من البطولة الأغلى الذي قارب من نهايته ليبدأ الدور ربع النهائي، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الأندية المتأهلة إلى دور 8 من كأس الأمير الكويتي 2021، هذا وتتنافس الأندية الكويتية على لقب كأس الأمير نواف الأحمد الصباح الغالية وفي مقدمة تلك الأندية العربي حامل اللقب والكويت والقادسية والسالمية والجهراء وكاظمة.

الأندية المتأهلة لدور 8 كأس الأمير الكويتي 2021

كان النادي العربي هو أول الأندية الصاعدة إلى ربع نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 حيث جنبت القرعة المشاركة في الدور التمهيدي بوصفه بطل النسخة الماضية، بخصوص من يقابل النادي العربي في ربع نهائي كأس الأمير فسوف يلتقي العربي مع الجهراء الذي صعد إلى هذا الدور بعد الفوز على الشباب بنتيجة 3-2، هذا وسوف يتم تحديد موعد دور الثمانية خلال الأيام القادمة.

نادي برقان كان ثاني الأندية المتأهلة لدور الثمانية من كأس الأمير الكويتي بعدما تغلب على الصليبخات بنتيجة 2-1، كما تأهل القادسية بعد الفوز على التضامن، سوف يتقابل القادسية في ربع النهائي مع برقان، وفي حال فوز الكويت على الساحل، فسوف يتقابل الكويت في الدور القادم مع خيطان الفائز على الفحيحيل، تابعونا مع كل جديد.