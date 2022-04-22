الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2022.. ثمن النهائي

دخل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 إلى مراحله الحاسمة لتحديد الأندية المتأهلة لدور 16 من البطولة، هذا وتستضيف المملكة العربية السعودية مجموعات غرب آسيا الخمسة في خمسة مدن، هذا ومن المرتقب أن تتواجد أندية عربية خليجية بكثافة ضمن الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي لبطولة آسيا 2022، تلك البطولة التي يحمل لقبها نادي الهلال السعودي، والذي يسير بخطى ثابتة في نسخة دوري أبطال آسيا الحالية، لكن المنافسة على اللقب هذا الموسم سوف تكون قوية مع باقي الأندية الخليجية واندية كوريا الجنوبية واليابان وإيران.

الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2022

كان نادي الهلال السعودي أول الفرق المتأهلة إلى دور 16 -ثمن النهائي- من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 وذلك بعد الجولة الرابعة وقبل جولتين من نهاية دور المجموعات، وذلك عن المجموعة الأولى، والتي يتنافس فيها على بطاقة التأهل الثانية فريقا الشارقة الإماراتي والريان القطري، نادي الشباب السعودي اقترب كثيرًا من حجز مقعده ضمن الأندية المتأهلة للدور القادم عن المجموعة الثانية.

من الجدير بالذكر أن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 يضم 8 مجموعات، يتأهل إلى دور 16 بطل ووصيف كل مجموعة (16 ناديًا)، أندية غرب آسيا تتواجد في خمس مجموعات، وأندية الشرق في ثلاث مجموعات.