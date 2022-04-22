الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2022.. ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال آسيا 2022 الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال آسيا 2022

دخل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 إلى مراحله الحاسمة لتحديد الأندية المتأهلة لدور 16 من البطولة، هذا وتستضيف المملكة العربية السعودية مجموعات غرب آسيا الخمسة في خمسة مدن، هذا ومن المرتقب أن تتواجد أندية عربية خليجية بكثافة ضمن الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي لبطولة آسيا 2022، تلك البطولة التي يحمل لقبها نادي الهلال السعودي، والذي يسير بخطى ثابتة في نسخة دوري أبطال آسيا الحالية، لكن المنافسة على اللقب هذا الموسم سوف تكون قوية مع باقي الأندية الخليجية واندية كوريا الجنوبية واليابان وإيران.

الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال آسيا 2022

كان نادي الهلال السعودي أول الفرق المتأهلة إلى دور 16 -ثمن النهائي- من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 وذلك بعد الجولة الرابعة وقبل جولتين من نهاية دور المجموعات، وذلك عن المجموعة الأولى، والتي يتنافس فيها على بطاقة التأهل الثانية فريقا الشارقة الإماراتي والريان القطري، نادي الشباب السعودي اقترب كثيرًا من حجز مقعده ضمن الأندية المتأهلة للدور القادم عن المجموعة الثانية.

من الجدير بالذكر أن دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 يضم 8 مجموعات، يتأهل إلى دور 16 بطل ووصيف كل مجموعة (16 ناديًا)، أندية غرب آسيا تتواجد في خمس مجموعات، وأندية الشرق في ثلاث مجموعات.

الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال آسيا 2022
المجموعة الأولى
الأول الهلال
الثاني
المجموعة الثانية
الأول
الثاني
المجموعة الثالثة
الأول
الثاني
المجموعة الرابعة
الأول
الثاني
المجموعة الخامسة
الأول
الثاني
المجموعة السادسة
الأول
الثاني
المجموعة السابعة
الأول
الثاني
المجموعة الثامنة
الأول
الثاني
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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