الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2021 – ثمن النهائي The Champions

دخلنا في المراحل الحاسمة من دور المجموعات من البطولة الأوروبية الأقوى على مستوى الأندية الشامبيونز 2022، واقتربنا جدا من الدور ثمن النهائي من تلك البطولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الأندية المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2022، حيث يضم دور 32 ثمانية مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، يذكر أن حامل لقب تلك البطولة هو نادي تشيلسي الإنجليزي.

الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2022 ثمن النهائي

كان نادي ليفربول أول الفرق الصاعدة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بعد وصوله للنقطة 12 في المجموعة الثانية التي يتنافس فيها أتلتيكو مدريد وبورتو على بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، وبعد أربع جولات ضمن أياكس الهولندي مكانه ضمن الأندية المتأهلة إلى دور 16 في الشامبيونز عن المجموعة الثالثة، حيث يحافظ أياكس على تألقه تحت قيادة “تين هاج”.

كما ضمن نادي بايرن ميونخ التأهل إلى الدور القادم من البطولة الأوروبية عن المجموعة الخامسة، هذا وسوف تتحدد خلال الأيام القادمة باقي الأسماء، فتابعونا.