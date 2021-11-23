الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2022/2021 – ثمن النهائي The Champions

بواسطة محمود عطا الله
الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا 2022 الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا 2022

دخلنا في المراحل الحاسمة من دور المجموعات من البطولة الأوروبية الأقوى على مستوى الأندية الشامبيونز 2022، واقتربنا جدا من الدور ثمن النهائي من تلك البطولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الأندية المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2022، حيث يضم دور 32 ثمانية مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، يذكر  أن حامل لقب تلك البطولة هو نادي تشيلسي الإنجليزي.

الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2022 ثمن النهائي

كان نادي ليفربول أول الفرق الصاعدة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بعد وصوله للنقطة 12 في المجموعة الثانية التي يتنافس فيها أتلتيكو مدريد وبورتو على بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة، وبعد أربع جولات ضمن أياكس الهولندي مكانه ضمن الأندية المتأهلة إلى دور 16 في الشامبيونز عن المجموعة الثالثة، حيث يحافظ أياكس على تألقه تحت قيادة “تين هاج”.

كما ضمن نادي بايرن ميونخ التأهل إلى الدور القادم من البطولة الأوروبية عن المجموعة الخامسة، هذا وسوف تتحدد خلال الأيام القادمة باقي الأسماء، فتابعونا.

الأندية المتأهلة دور 16 دوري أبطال أوروبا 2022
المجموعة البطل الوصيف
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية ليفربول
المجموعة الثالثة أياكس
المجموعة الرابعة
المجموعة الخامسة بايرن ميونخ
المجموعة السادسة
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة يوفنتوس
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة الكويت والبحرين للشباب.. تعرف على موعد لعبة الأزرق والقنوات الناقلة لبطولة غرب…

أخبار الرياضة

من فاز بدوري أبطال آسيا 2021 الهلال أم بوهانج ستيلرز الكوري؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.