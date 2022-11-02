الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023/2022 – ثمن النهائي

فازت الأندية الإنجليزية بنصيب الأسد في قائمة الأندية المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023 في طريقها للأدوار القادمة، وقاد النجم العربي محمد صلاح فريقه ليفربول إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا، لكن جاء الفريق الإنجليزي خلف نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا وأقوى الفرق المرشحة دائمًا متواجد في ثمن النهائي، نادي برشلونة خيب آمال جماهيره بعد جاء ثالث مجموعته.

الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا 2023

بايرن ميونخ الألماني، كان أول الفرق المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023، وهو صاحب أفضل عروض في دور المجموعات، بعد فوزه بكل مبارياته في دور المجموعات خارج وعلى ملعبه، وهو أقوى الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، مانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي ضمن الأندية الصاعدة لثمن نهائي أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان بنجومه ميسي ونيمار ومبابي متواجدون جميعا في دور 16 من أبطال أوروبا 2023، في حين غادر يوفنتوس البطولة، من المرتقب أن تُقام قرعة الدور القادم يوم الجمعة.