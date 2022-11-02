الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023/2022 – ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا 2023 الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا 2023

فازت الأندية الإنجليزية بنصيب الأسد في قائمة الأندية المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023 في طريقها للأدوار القادمة، وقاد النجم العربي محمد صلاح فريقه ليفربول إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا، لكن جاء الفريق الإنجليزي خلف نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا وأقوى الفرق المرشحة دائمًا متواجد في ثمن النهائي، نادي برشلونة خيب آمال جماهيره بعد جاء ثالث مجموعته.

الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا 2023

بايرن ميونخ الألماني، كان أول الفرق المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أوروبا 2023، وهو صاحب أفضل عروض في دور المجموعات، بعد فوزه بكل مبارياته في دور المجموعات خارج وعلى ملعبه، وهو أقوى الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، مانشستر سيتي وتوتنهام وتشيلسي ضمن الأندية الصاعدة لثمن نهائي أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان بنجومه ميسي ونيمار ومبابي متواجدون جميعا في دور 16 من أبطال أوروبا 2023، في حين غادر يوفنتوس البطولة، من المرتقب أن تُقام قرعة الدور القادم يوم الجمعة.

الأندية المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا 2023
المجموعة الأولى
الأول نابولي
الثاني ليفربول
المجموعة الثانية
الأول بورتو
الثاني كلوب بروج
المجموعة الثالثة
الأول بايرن ميونخ
الثاني إنتر ميلان
المجموعة الرابعة
الأول توتنهام
الثاني اينتراخت فرانكفورت
المجموعة الخامسة
الأول تشيلسي
الثاني
المجموعة السادسة
الأول ريال مدريد
الثاني
المجموعة السابعة
الأول مانشستر سيتي
الثاني دورتموند
المجموعة الثامنة
الأول باريس سان جيرمان
الثاني بنفيكا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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