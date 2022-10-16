الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال إفريقيا 2023.. تعرف على فرق ثمن النهائي

بواسطة محمود عطا الله
الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال إفريقيا 2023 الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال إفريقيا 2023

ساعات ويُسدل الستار على دور 32 من دوري الأبطال الإفريقي ليبدأ بعد ذلك دور المجموعات (ثمن النهائي) من البطولة الأقوى على المستوى القارة السمراء، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير أسماء الفرق المتأهلة إلى دور 16 من دوري أبطال إفريقيا 2023/2022، حيث تتواجد الأندية العربية بقوة في هذا الدور، من الجدير بالذكر أن حامل لقب النسخة الماضية هو الوداد المغربي والوصيف كان الأهلي المصري.

الأندية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال إفريقيا 2023/2022 ثمن النهائي

الزمالك والأهلي المصريين والترجي التونسي والمريخ السوداني كانوا في مقدمة الأندية العربية المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال إفريقيا 2023، فيبرس الأوغندي أحد الفرق الصاعدة لدور الستة عشر ومفاجأة البطولة بعد تفوقه على البطل الكونغولي مازيمبي، ماميلودي صن داونز  الجنوب إفريقي تواجد بجدارة في الدور القادم دور المجموعات وهو أحد أقوى المنافسين على اللقب القاري مع الأندية العربية.

شبيبة الجزائر وشبيبة رياضي بلوزداد من الجزائر ضمن قائمة الفرق الصاعدة لدور 16، وكذلك الرجاء المغربي، تستكمل بعد قليل اليوم الأحد باقي مباريات دور 32 وسوف نتابع معكم موقف باقي الفرق العربية ومنهم الوداد المغربي والهلال السوداني.

الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال إفريقيا 2023
الأهلي الزمالك الترجي ماميلودي صن داونز
شباب بلوزداد الرجاء المغربي شبيبة القبائل
بترو أتليتكو الأنجولي
فايبرس الأوفندي المريخ السودانس
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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