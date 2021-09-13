الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال آسيا 2021 – ربع النهائي

بدأت مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021 على أن ينتهي هذا الدور مساء الثلاثاء ليبدأ بعد ذلك الدور القادم وهو ربع نهائي البطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة الصفراء، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا 2021 حيث تتنافس أندية خليجية عربية على لقب تلك البطولة، ويأتي في مقدمتها نادي الهلال السعودي حامل اللقب، ونادي النصر السعودي، والشارقة والوحدة الإماراتيين، تنافسهم الأندية اليابانية والكورية والإيرانية.

الأندية المتأهلة إلى دور 8 من دوري أبطال آسيا 2021 ربع النهائي

كان نادي الهلال السعودي أول الفرق الصاعدة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعدما تغلب في دبي على فريق استقلال طهران الإيراني بنتيجة 2-0، أحرز هدفي الهلال الفرنسي جوميز والمتألق دائمًا سالم الدوسري، يذكر أن مباريات هذا الدور تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، هذا وسوف نستعرض معكم من سيقابل الهلال في ربع نهائي آسيا.

من المرتقب أن يكون هناك نادي إماراتي ضمن الأندية المتأهلة إلى دور 8 من دوري أبطال آسيىا 2021، حيث يلتقي الشارقة مع الوحدة في الدور ثمن النهائي معا، بينما يتنافس النصر السعودي مع تركتور الإيراني على بطاقة في الدور القادم.