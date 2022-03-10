الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال أوروبا 2022 – ربع النهائي

تتواصل حاليًا مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 والتي تعتبر أقوى بطولات الأندية على مستوى العالم، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الأندية المتاهلة إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا 2022 حيث تتأهل إلى هذا الدور أقوى 8 أندية في القارة الأوروبية، هذا ويشهد الدور ثمن النهائي مباريات قوية، كما أنه شهد مفاجأة كبيرة بخروج أقوى الفرق المرشحة للقب.

الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال أوروبا 2022

كان نادي ليفربول هو أول الفرق الصاعدة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعد تخطي عقبة نادي إنتر ميلان الإيطالي على الرغم من الخسارة على الأنفيلد في مباراة العودة، لأن ليفربول فاز في إيطاليا بهدفين دون رد، نادي بايرن ميونخ أقوى المرشحين للفوز بالبطولة، كان ضمن الأندية المتأهلة لدور الثمانية من الشامبيونز، وذلك بعد اكتساح سالزبورج النمساوي.

ضمت قائمة الأندية المتأهلة لدور 8 نادي ريال مدريد الذي تخطى نادي باريس سان جيرمان بعد الفوز في العاصمة الفرنسية بنتيجة 3-1، ليعوض خسارته في الذهاب على ملعبه بهدف دون رد، نادي مانشستر سيتي حسم تأهله أيضًا على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي، تابعونا مع باقي الأسماء.