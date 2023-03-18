الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023 – ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
الأندية المتأهلة لدور 8 دوري أبطال إفريقيا 2023 الأندية المتأهلة لدور 8 دوري أبطال إفريقيا 2023

ينتهي دور المجموعات من بطولة أبطال إفريقيا للأندية في الأول من أبريل 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث يتأهل للدور قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، هذا وسوف تتواجد الأندية العربية بقوة ضمن قائمة الفرق الصاعدة للدور القادم، حيث تترشح عدة أندية عربية للفوز بلقب هذا الموسم تنافسهم عدة أندية من القارة أبرزها ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023

كان نادي الرجاء المغرب أول الفرق المتأهلة لدور 8 (ربع نهائي) بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 بعد الفوز في أول أربع مباريات له، ويحسم صدارة المجموعة الثالثة، كما ضمن ماميلودي صن داونز التأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية بعد أربع جولات أيضًأ، وهي مجموعة قوية ضمت الأهلي المصري والهلال السوداني.

نادي الترجي التونسي حجز مكانه ضمن الأندية الصاعدة لربع نهائي أفريقيا 2023 عن المجموعة الرابعة بعد الجولة الخامسة، وتأهل معه عن تلك المجموعة شباب بلوزداد الجزائري، في حين ودع الزمالك المصري البطولة ومعه المريخ السوداني.

الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023
المجموعة المركز الأول المركز الثاني
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية صن داونز
المجموعة الثالثة الرجاء المغربي
المجموعة الرابعة الترجي التونسي شباب بلوزداد
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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