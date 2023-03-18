الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023 – ربع النهائي

ينتهي دور المجموعات من بطولة أبطال إفريقيا للأندية في الأول من أبريل 2023، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث يتأهل للدور قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة، هذا وسوف تتواجد الأندية العربية بقوة ضمن قائمة الفرق الصاعدة للدور القادم، حيث تترشح عدة أندية عربية للفوز بلقب هذا الموسم تنافسهم عدة أندية من القارة أبرزها ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023

كان نادي الرجاء المغرب أول الفرق المتأهلة لدور 8 (ربع نهائي) بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 بعد الفوز في أول أربع مباريات له، ويحسم صدارة المجموعة الثالثة، كما ضمن ماميلودي صن داونز التأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية بعد أربع جولات أيضًأ، وهي مجموعة قوية ضمت الأهلي المصري والهلال السوداني.

نادي الترجي التونسي حجز مكانه ضمن الأندية الصاعدة لربع نهائي أفريقيا 2023 عن المجموعة الرابعة بعد الجولة الخامسة، وتأهل معه عن تلك المجموعة شباب بلوزداد الجزائري، في حين ودع الزمالك المصري البطولة ومعه المريخ السوداني.