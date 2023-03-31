الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023.. ربع النهائي

بواسطة محمود عطا الله
الأندية المتأهلة لدور 8 دوري أبطال إفريقيا 2023 الأندية المتأهلة لدور 8 دوري أبطال إفريقيا 2023

ساعات قليلة وتنتهي مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات (دور 16) من البطولة الإفريقية للأندية الأبطال، هذا ونُقدم لكم أسماء الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث تبدأ من هذا الدور المباريات القوية بين أهم الفرق المرشحة للبطولة هذا العام، أندية عربية كثيرة تنافس على اللقب هذا العام، تواجه منافس قوي وهو نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أقوى المرشحين للفوز بالبطولة مع أندية المغرب ومصر والجزائر وتونس.

الفرق المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023

الرجاء الرياضي المغربي كان أول الأندية المتأهلة لدور 8 (ربع نهائي) دوري أبطال إفريقيا 2023 بطلا للمجموعة الثالثة، كما تأهل عن تلك المجموعة فريق سيمبا التنزاني، نادي صن داونز الجنوب إفريقي تأهل مبكرًا للدور القادم عن المجموعة الثانية، في حين تحسم نتيجة مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في الجولة الأخيرة، بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة.

نادي الوداد المغربي وشبيبة القبائل الجزائري ضمن الفرق المتأهلة لربع نهائي أبطال إفريقيا 2023 عن المجموعة الأولى، كما تأهل بالفعل الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري عن المجموعة الرابعة، هذا ويُجري الاتحاد الإفريقي قرعة دور 8 بعد نهاية مباريات دور المجموعات.

الأندية المتأهلة لدور 8 من دوري أبطال إفريقيا 2023
المجموعة المركز الأول المركز الثاني
المجموعة الأولى الوداد شبيبة القبائل
المجموعة الثانية صن داونز
المجموعة الثالثة الرجاء سيمبا
المجموعة الرابعة الترجي شباب بلوزداد
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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