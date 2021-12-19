نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية (ربع النهائي) من بطولة كأس الملك السعودي 2022، حيث تبدأ مباريات الدور ثمن النهائي من الأحد 19 ديسمبر حتى الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وتقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة على أن يتأهل الفائز للدور القادم، واقتصرت المشاركة في كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فقط بسبب ازدحام جدول المباريات محليا وقاريا، للفرق والمنتخبات.

الأندية المتأهلة لدور 8 من كأس الملك السعودي 2022 – ربع النهائي

كان نادي الشباب هو أول الفرق الصاعدة إلى ربع نهائي كأس الملك السعودي 2022، وذلك بعدما تمكن الفريق المتألق هذا الموسم من الفوز على نادي ضمك أحد أصعب الفرق السعودية حاليًا، هذا ويلتقي الشباب مع أحد الأندية المتاهلة من مباراة الأهلي والفيصلي، والتي تقام في ختام مباريات هذا الدور مساء الثلاثاء.