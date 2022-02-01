الأندية المتاهلة إلى قبل نهائي كأس الرابطة المصرية 2022.. تعرف على موعد دور 4

ينتهي اليوم الثلاثاء، دور المجموعات من بطولة رابطة الأندية المصرية 2022، التي أُقيمت بالتزامن مع مباريات كأس أمم إفريقيا، وحققت تلك البطولة نجاحًا كبيرًا، كما حققت كل الأهداف المطلوبة منها، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير أسماء الأندية المتأهلة إلى الدور قبل النهائي من كأس الرابطة المصرية 2022، شارك في تلك البطولة من نسختها الأولى اندية الدوري الممتاز، حيث تم تقسيم تلك الفرق على ثلاث مجموعات، ضمت كل مجموعة ستة أندية.

الأندية المتأهلة إلى قبل نهائي كأس الرابطة المصرية 2022

نظام البطولة، يقر بأن تكون الفرق الصاعدة إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية المصرية 2022 هم أبطال المجموعات الثلاثة، إلى جانب أفضل فريق من أصحاب المركز الثاني، المركز الأول في كل مجموعة شهد منافسة قوية بين الفرق المشاركة، ولم تتمكن أندية الأهلي والزمالك من التاهل إلى نصف النهائي، بسبب غياب نجوم الفريقين الدوليين، ومشاركتهم مع المنتخب في البطولة الإفريقية بالكاميرون.

كان نادي فيوتشر أول الأندية المتأهلة لقبل نهائي كأس الرابطة المصرية، على الرغم من خسارته في الجولة الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-2، وتأهل بطلا عن المجموعة الثانية النادي الإسماعيلي، تُقام مباريات الدور قبل النهائي في يونيو 2022 القادم، تابعونا مع باقي الأندية المتأهلة.