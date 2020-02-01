الأهلى السعودى يتعادل مع العدالة ويهرب من هزيمة لم تحدث فى تاريخة سوى مرة واحدة

انتهت منذ قليل مبارة الأهلى السعودى وفريق العدالة والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلة فى دورى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ليرفع النادى الأهلى رصيدة إلى 30 نقطة فى المركز الثالث بينما يرفع فريق العدالة رصيدة إلى 11 نقطة فى المركز الرابع عشر.

ملخص المبارة

بدأت المبارة بشكل غير متوقع حيث بداء فريق العدالة الضغط على فريق الأهلى السعودى واستغل فريق العدالة الهجمات والضغط القوى وفى الدقيقة 30 يرتكب حارس مرمى النادى الأهلى خطأ ضد مهاجم العدالة يحتسب حكم المبارة ركلة جزاء لصالح فريق العدالة يقوم بتنفيذها الاعب”ميدووين بتيجى” يسددها ولكن يتصدى لها الحارس ثم ترتد فى القائم ثم تأتى إلى اللاعب مرة أخرى ليحرز منها الهدف الأول لفريق العدالة، ولكن يدرك مدرب الأهلى كريستيان جروس الخطورة ويقوم بالضغط القوى قبل انتهاء الشوط الأول حيث يستطيع اللاعب الجزائرى يوسف بلايلى من لعب تمريرة سحرية إلى اللاعب سلمان المؤشر لينفرد بحارس مرمى فريق العدالة و يسدد كرة قوية ليحرز هدف التعادل فى الدقيقة 38 وينتهى الشوط الأول من المبارة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، ويبدأ الشوط الثانى من المبارة بضغط شديد من فريق النادى الأهلى لإحراز هدف التقدم ولكن فى الدقيقة 47 يستغل فريق العدالة هجمة مرتدة ويحرز منها هدف التقدم ولكن لم يحتسبه حكم المبارة بعد الرجوع إلى var وملاحظة لمس لاعب العدالة الكرة بيدة ويلغى حكم المبارة الهدف، فى الدقيقة 60 يطرد حكم المبارة لاعب الأهلى لوكاس ليما بعد تدخل عنيف مع لاعب العدالة وينتهى الوقت الأصلى للمبارة بالتعادل الايجابى ويهرب نادى الأهلى من هزيمة لم تحدث له فى تاريخة سوى مرة واحدة.