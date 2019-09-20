نتيجة مباراة الأهلى والزمالك فى كأس السوبر المصري 3-2 للقلعة الحمراء

فى مباراة من أروع مباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك سيطر الأهلى سيطرة تامة على مجريات الشوط الأول فى مباراة السوبر المصري التى تقام حالياً على استاد برج العرب بالإسكندرية وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل لا شيء على الزمالك، وتقدم بالهدف الثالث مع بداية الشوط الثاني، ولكن الزمالك استطاع أن يعود للمباراة ويسجل هدفين لتصبح النتيجة 3-2 للقلعة الحمراء.







تقدم جونيور أجايي بالهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 18 من زمن المباراة بعدما تلقى كرة عرضية من ركنية على معلول سددها قوية لتسكن الزاوية اليمنى لمحمد عواد حارس الزمالك فى كرة لا تصد ولا ترد.

وفى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول استطاع حسين الشحات أن يراوغ حمدي النقاز “شمسية” رائعة ويسدد بقوة فى المرمي ويتصدى لها محمد عواد بصعوبة وترتد لمحمد عبد الشافي مدافع الزمالك الذى يخطأ ويمرره برأسه لحسين الشحات الذى يسجل الهدف الثاني للأهلي لينتهى الشوط الأول 2 / صفر.







وفى الدقيقة 49 من زمن المباراة ومع بداية الشوط الثاني استطاع جونيور أجايي أن يسجل الهدف الثالث للأهلي، وجاء الهدف من هجمة منظمة للأهلي نجح رمضان صبحي في استخلاصها بصورة رائعة وتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك ومررها لأجايي ليسددها على يسار عواد داخل شباك الزمالك.

الزمالك يحرز الهدف الأول وهدف تقليص الفارق، وسجل الهدف محمود علاء فى الدقيقة 63 من ضربة جزاء، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة الشناوي حارس الأهلي لمصطفى محمد والحكم يشهر بطاقة صفراء لحارس الأهلي، وتقدم لها محمود علاء ليسجل الهدف الأول لتصبح النتيجة 3- 1.

الزمالك يحرز الهدف الثاني فى الدقيقة 76 من زمن المباراة، وجاء الهدف من ركلة جزاء سجلها محمود علاء على يسار الشناوي داخل الشباك، وضربة الجزاء من خطأ ساذج من حمدي فتحي يكلف الأهلى ضربة جزاء يحصل عليها اللاعب أشرف بن شرقي.







وجاء تشكيل مباراة الأهلى والزمالك فى نهائي كأس السوبر كالتالي :

خاض الأهلى مباراة السوبر أمام الزمالك بتشكيل مكون من: محمد الشناوي – علي معلول – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – حمدي فتحي – عمرو السولية – رمضان صبحي – محمد مجدي “أفشة” – حسين الشحات – جونيور أجايي.

بينما خاض الزمالك مباراة السوبر أمام الأهلى بتشكيل مكون من: محمد عواد – محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – طارق حامد – فرجاني ساسي – أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد الرزاق “شيكابالا” – محمد أوناجم.