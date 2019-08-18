الأهلى يقرر رحيل لاسارتى و”محمد يوسف” مدرباً لحين التعاقد مع مدير فنى جديد

بالإجماع وافق مجلس إدارة النادي الأهلى على الاستغناء عن خدمات “مارتن لاسارتي” بعد الهزيمة القاسية من فريق براميدز للنادى الأهلى بهدف، وخروج الأهلى من بطولة كأس مصر.

القرار الذى اتخذه المجلس بعد اجتماع لجنة التخطيط عقب المباراة مباشرة، حيث تم الاتفاق على رحيل الجهاز الفنى كاملاً ما عدا “سيد عبدالحفيظ” مدير الكرة بالفريق.

حيث شهد الإجتماع استياء من مجلس إدارة النادى مع الجهاز الفنى بقيادة لاسارتي، الأمر الذى أدى لعدم حصول الفريق على أى بطولة سوى الدورى، ولم يستطع الفوز على فريق بيراميدز فى المباريات الثلاث الأخيرة، ما أدى لقرار مجلس الإدارة بإقالة الجهاز الفني، على أن يبدأ فريق النادي الأهلى بجهاز فنى آخر خلال الموسم الكروى الجديد.

من جانبه أكد الإعلامى واللاعب السابق “خالد الغندور” فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، على إقالة لاسارتي من تدريب النادى الأهلى، وتكليف محمد يوسف بقيادة الفريق مؤقتاً لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.