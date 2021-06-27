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الأهلي المصري وكايزر تشيفز.. موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمكان والتوقيت

بواسطة عزت محمد
الاهلى وكايزر تشيفز

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مصر، والوطن العربي وأفريقيا، مباراة الكلاسيكو في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي المصري، و كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، الذي تأهل إلى نهائي دوري أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

1 موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي و كايزر تشيفز
2 موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021
3 معلومات عن ملعب مباراة نهائي الأهلي و فريق كايزر تشيفز

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي و كايزر تشيفز

وتأهل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق فوزًا رائعًا أمام الترجي التونسي، وسجل المارد الأحمر ثلاثية،  على ملعب السلام في القاهرة بعدما تغلب الفريق الأحمر  على الفريق التونسي بهدف وحيد على ملعب رادس.

ويبحث عشاق الكرة المصرية، عن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، والساعة المحددة لانطلاق صافرة بداية المباراة، وهو ما نقدمه في المقال التالي.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

ومن  المقرر انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، في 17 من شهر يوليو المقبل، على أن يقام النهائي في ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

مدرب الأهلي المصري بيتسو موسيماني، أبدى قلقه من مواجهة كايزر تشيفز، ولفت إلى أن مواجهة الأهلي المصري للفريق جنوب أفريقي كايزر تشيفز لن تكون سهلة.

وتابع المدير الفني للأهلي المصري، أن فريق كايزر تشيفز غامض للغاية، وينجح في تحويل المباريات بشكل مفاجئ، ونتائجه تختلف من مباراة إلى أخرى، وليست ثابته، قائلًا أن كايزر تشيفز من أفضل الفرق الأفريقية ويتميز بشعبية كبيرة، ربما تكون أكبر من صنداونز إلًا أن الأخير، كان الأكبر صدى والأقوى وتحقيق البطولات خلال العشر سنوات الأخيرة.

معلومات عن ملعب مباراة نهائي الأهلي و فريق كايزر تشيفز

وتتجه الأنظار إلى ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية وهو المقرر له، استضافة المباراة النهائية بين الأهلي المصري، و فريق كايزر تشيفز، وافتتح الملعب في 6 مارس 1955 للمرة الأولى تحت مسمى مارسيل سيردان.

وكانت السعة الإجمالية، لملعب مارسيل سيردان في ذلك الوقت تصل لـ 30 ألف مشجع فقط، تم تغيير اسم الملعب مرة أخرى إلى ستاد دونور، بعد الاستقلال.

وفي عام 2000، تم تحديث وتجديد ملعب ستاد دونور، وأدخلت فيه العناصر التكنولوجية، المتطابقة مع معايير الفيفا، وأصبح يتسع لـ 45 ألف مشجع الآن.

ويعد ملعب محمد الخامس، من أكبر الملاعب مساحة في الشرق الأوسط وأصبح بعد التجديد يتسع لنحو 120 ألف مشجع.

جدير بالذكر ، أن الأهلي المصري حقق فوزًا رائعًا الترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتمكن من الفوز برباعية مقابل لا شيئ ، وصعد إلى المباراة النهائية لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي.

عزت محمد

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