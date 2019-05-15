الأهلي ضد إنبي..موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

في إطار منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز يستضيف المتصدر نادي الأهلي نادي إنبي في مباراة مُهمة بالنسبة للشياطين الحمر للإبتعاد في صدارة الدوري المصري.

ستنطلق المباراة يوم غد الخميس على تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت غرينتش.

التشكيل المتوقع لنادي الأهلي ضد إنبي:

محمد الشناوي ، علي معلول ،أيمن أشرف ،ياسر إبراهيم ،أحمد فتحي

عمرو السولية ، حمدي فتحي، رمضان صبحي ،صالح جمعة ، حسين الشحات، وليد أزارو

التشكيل المتوقع لنادي إنبي

عبد العزيز البلعوطي،فوزي علي ، ابراهيم يحيي ،رامي صبري ،أحمد سيد، محمد اشرف ،محمود غالي، شادراك لوكومبي ، أحمد شكري ،أحمد رفعت ، محمود قاعود

وسباق الأمتار الأخير نحولقب الدوري المصري فإن الأهلي لن يضيع أي مباراة متبقية له في الدوري.

ستبث المباراة عبر قناة أون سبورت :

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المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري

الأهلي ضد إنبي غدا الخميس في الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة

الإسماعيلي ضد الأهلي في الثاني والعشرين من مايو الجاري على تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة

المقاولون العرب ضد الأهلي في يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر الجاري على تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت غرينيتش

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد سبعين نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي الأهرام الذي يحتل المركز الثاني برصيد برصيد ست وستين نقطة متقدما بفارق الأهداف عن نادي الزمالك.