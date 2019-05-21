الأهلي ضد الإسماعيلي..موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز سيشهد ملعب برج العرب مواجهة كبيرة بين المتصدر نادي الأهلي والإسماعيلي، ويسعى الأهلي إلى الفوز فيما تبقى من مباريات في الدوري في الجولات الأخيرة ،حيث تشتعل المنافسة بين كبار الأندية على اللقب، ويتصدر الأهلي الدوري بفارق سبع نقاط عن نادي الزماك صاحب المركز الثاني.

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توقيت مباراة الأهلي والإسماعيلي

ستنطلق المباراة يوم غدٍ الثاني والعشرين من مايو على تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ،الثامنة بتوقيت غرينتش. وستبث المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل الرياضية.

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التشكيل المتوقع لنادي الأهلي ضد الإسماعيلي

الأهلي محمد الشناوى، أحمد فتحى، ياسر إبراهيم، أيمن اشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدى فتحى، صالح جمعة، رمضان صبحى، حسين الشحات، وليد أزارو.

هذا ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد ثلاث وسبعين نقطة من واحد وثلاثين مباراة حيث فاز في ثلاث وعشرين منها وتعادل في أربع مباريات ونلقى الخسارة في أربع، ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في البطولة برصيد واحد وأربعين نقطة من واحد وثلاثين مباراة، ولم يذقالإسماعيلي طعم الفوز سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات له حيث تعادل في واحدة وخسر في ثلاث وفاز في مبارته الأسبوع الماضين فيما فاز الأهلي آخر خمس مباريات له بالدوري.