الأهلي ضد سموحة|موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

في منافسات الجولة الثاينة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز يلاقي نادي الأهلي متصدر الدوري نادي سموحة على ملعب بتروسبورت.

ويتطلع المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز والإقتراب أكثر من التتويج باللقب، بعد خروجه من دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صند داونز.

التشكيل المتوقع لنادي الأهلي

محمد الشناوي، وأحمد فتحي ،ياسر إبراهيم ،ايمن أشرف ،علي معلول ،عمرو السولية ،حمدي فتحي ،حسين الشحات ،صالح جمعة ،رمضان صبحي ،وليد أزارو

وستنقل المباراة على قناة أون سبورت.

ضربة البداية ستكون في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة

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