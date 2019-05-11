الأهلي ضد سموحة|موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

في منافسات الجولة الثاينة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز يلاقي نادي الأهلي متصدر الدوري نادي سموحة على ملعب بتروسبورت.
ويتطلع المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز والإقتراب أكثر من التتويج باللقب، بعد خروجه من دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صند داونز.
التشكيل المتوقع لنادي الأهلي
محمد الشناوي، وأحمد فتحي ،ياسر إبراهيم ،ايمن أشرف ،علي معلول ،عمرو السولية ،حمدي فتحي ،حسين الشحات ،صالح جمعة ،رمضان صبحي ،وليد أزارو
وستنقل المباراة على قناة أون سبورت.
ضربة البداية ستكون في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة
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ترتيب الدوري المصري
- المركز الأول الأهلي بسبع وستين نقطة من 29 مباراة
- المركز الثاني:بيراميدز بخمس وستين نقطة من 31 مباراة
- المركز الثالث: الزمالك بستين نقطة من 27 مباراة
- المركز الرابع: المصري برصيد 48 نقطة من 32 مباراة
- المركز الخامس: المقاولون 47 نقطة من 32 مباراة
- المركز السادس: مصر المقاصة برصيد 45 نقطة من 32 مباراة
- المركز السابع: الإسماعيلي برصيد 38 نقطة من32 مباراة
- المركز الثامن: الاتحاد الاسكندري برصيد 36 نقطة من 32 مباراة
- المركز التاسع: إنبي برصيد 26 نقطة من31 مباراة
- المركز العاشر: الإنتاج الحربي برصيد 36 نقطة من 31 مباراة
- المركز الحادي عشر: الجونة برصيد 36 نقطة من 32 مباراة
- المركز الثاني عشر: وادي دجلة برصيد 35 نقطة من 31 مباراة
- المركز الثالث عشر: سموحة برصيد 35 نقطة من 32 مباراة
- المركز الرابع عشر: حرس الحدود برصيد 35 نقطة من 31 مباراة
- المركز الخامس عشر:طلائع الجيش برصيد 34 نقطة من 31 مباراة
- المركز السادس عشر:بيتروجيت برصيد 34 نقطة من 31 مباراة
- المركز السابع عشر:الداخلية برصيد 27 نقطة من31 مباراة
- المركز الثامن عشر:النجوم برصيد 25 نقطة من 32 مباراة
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