الأهلي ضد سموحة .. موعد المباراة وترتيب جدول الدوري الممتاز قبلها

المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ضد سموحة، والتي ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم وخاصة جماهير النادي الأهلي، والتي تأتي في إطار الأسبوع الـ 32 من عمر المسابقة الأهم والأشرس هذا العام “مسابقة الدوري العام” بعد أشتعال المنافسة بين ثلاثة أندية هم (الأهلي ، والزمالك، وبيراميدز) لاعتلاء قمة الجدول، تقام مباراة النادي الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 67 نقطة، ونادي سموحة صاحب المركز الـعاشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، على ملعب نادي بتروسبورت، في تمام الساعة العاشرة مساء ليوم غد السبت.

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

تعتبر مباراة الغد المباراة رقم 30 للنادي الأهلي بعد أن لعب 29 مباراة حقق من خلالها 21 فوز، و أربع تعادلات، وأربعة هزائم، ويسعى النادي الأهلي اليوم بقوة لحصد الثلاث نقاط حتى يصل إلى رصيد 70 نقطة ليزيد بذلك الفارق بينه وبين غريميه لهذا الموسم نادي الزمالك ونادي بيراميدز، خصوصا بعد الفوز الذي حققه أمس نادي الزمالك في مباراته مع وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.

وفي المقابل يسعى نادي سموحة صاحب المركز العاشر إلى تحسين وضعه في الجدول الممتاز خصوصا وانه يلعب مباراته رقم 32 بعد أن حقق الفوز في سبع مباريات فقط من أصل 31 مباراة لعبها، بينما مُني بعشرة هزائم وتعادل 14 مرة، وفيما يلي جدول ترتيب الدوري العام المصري قبل أنطلاق مباراة الأهلي ضد سموحة

جدول الدوري الممتاز قبل أنطلاق مباراة الأهلي ضد سموحة