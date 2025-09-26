الأهلي والزمالك في قمة نارية… موعد المباراة والقنوات الناقلة

يترقب محبي ومشجعي كرة القدم المصرية في كافة الدول العربية، مباراة القمة المنتظرة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز المصري، حيث تاتي تلك المباراة في ظل ظروف صعبة بالنسبة للمارد الأحمر، حيث يبحث المارد الأحمر عن مدرب أجنبي لتولي مهمة تدريب الفريق، خلفاً للأسباني خوسيه ريبيرو والذي تولى قيادة النادي الأهلي في 29 مايو الماضي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة التاسعة بالدوري

من المتوقع أن يقود النادي الأهلي في تلك المباراة هو المدرب المؤقت عماد النحاس، والذي تولي تدريب الأهلي خلفاً للإسباني خوسية ريبيرو، حيث تمت إقالة المدرب الإسباني بسبب النتائج السيئة للفريق منذ بداية الموسم الحالي ، حيث تعرض الفريق الأحمر لنزيف من النقاط بسبب الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة بيراميدز.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر الجاري، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

سوف يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة، من استاد القاهرة الدولي لجمهور المشاهدين في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شاشة قناة أون سبورت ON Sport، حيث تعد قناة أون سبورت ON Sport هى الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري، كما تقوم قناة أون سبورت ON Sport بنقل مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم على الهواء مباشرة، وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي يقوم بالتعليق على المباراة، ويقوم الاستديو التحليلي بإستضافة كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية، وذلك من أجل تحليل المباراة.

ويمكن استقبال القناة من خلال التردد الآتي:-

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11862 رأسي 27500 5/6

ترتيب الفريقين قبل مباراة القمة المرتقبة

يدخل النادي الأهلي هذه المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز المصري، حيث لعب 7 مباريات فاز في ثلاث مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مباراة واحدة ورصيده من النقاط 12 نقطة، أما فريق الزمالك فهو يشغل المركز الأول برصيد 17 نقطة حيث لعب 8 مباريات فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.