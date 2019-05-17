الأهلي والزمالك والترجّي تتنافس من أجل التعاقد مع مهاجم نهضة بركان لابا كودجو

تحدثت وسائل إعلام محلية مغربية عن تنافس النادي الأهلي ونادي الزمالك المصريين، إلى جانب فرق خليجية من أجل التعاقد مع مهاجم نهضة بركان المغربي الطوغولي لابا كودجو.

وفي ذات السياق، أكدت وسائل الإعلام المغربية عن سعي محموم من طرف مسئولي نهضة بركان لاستمالة المهاجم الطوغولي والفوز بخدماته لموسم آخر.

وينتهي العقد الذي يربط المهاجم الطوغولي لابا كودجو بنهضة بركان المغربي نهاية يونيو القادم، وبالتالي فهو حرّ في الانتقال إلى أيّ فريق يرغب في اللعب في صفوفه.

تنافس من أجل المهاجم الطوغولي

وكان الأهلي المصري قطع أشواطًا من أجل التعاقد مع اللاعب لابا كودجو، حيث تمّ الاتصال به، وبالرغم من أنه لم يرفض الانضمام إلى النادي الأهلي، إلا أنّ نهضة بركان قطع الحبل الواصل بين الطرفين من خلال إغراء اللاعب واستمالته لتجديد عقده، لموسم آخر، وفق وسائل إعلام مغربية.

وإن رفض النادي المغربي فكرة التفريط في المهاجم الطوغولي للفرق العربية عمومًا، ومنها الفرق الخليجية، فإنّ مسئولي نهضة بركان لا يرون مانعًا من التفريط فيه إلى فريق أوروبيّ، بصفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال وسائل إعلام مغربية إنّ مسئولي نهضة بركان يعملون على تواصل تركيز المهاجم لابا حتى مقابلتي الدور النهائي لكأس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم ضد نادي الزمالك المصري يومي 19 و26 مايو الجاري.

ويتصدّر مهاجم نهضة بركان الطوغولي لابا كودجو ترتيب هدافي الدوري المغربي الممتاز إلى جانب مهاجم الرجاء البيضاوي المغربي محسن ياجور برصيد 18 هدفًا.

هل أمضى لابا كودجو لمصلحة الترجي؟

قبل أكثر من شهر، قالت صحيفة “آس” الإسبانية إنّ المهاجم الطوغولي لنهضة بركان المغربي لابا كودجو أمضى عقدًا مبدئيًا مع الترجي التونسي، بطل أفريقيا، للانتقال إلى صفوفه في المركاتو الصيفي.

وقالت وسائل إعلام إنّ فريقًا قطريًا، قد يكون السدّ القطري، اتصل باللاعب الطوغولي، بهدف التعاقد معه للالتحاق بصفوفه في نهاية الموسم الحالي.

والمهاجم الطوغولي لنهضة بركان لابا كودجو يبلغ من العمر 27 عامًا، ولعب 10 مباريات في صفوف المنتخب الطوغولي منذ شهر مارس 2016 ضد المنتخب التونسي.

لم أحسم قراري النهائي بعد

أكد المهاجم الطوغولي نهضة بركان المغربي أنّه لم يحسم قراره النهائي بمغادرة نهضة بركان، فعقده مع الفريق المغربي ينتهي آخر الموسم الجاري، وأنّ له أكثر من عرض من فرق عديدة”.

وقال المهاجم لابا كودجو في تصريح لموقع الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم: “نحن الأقرب للفوز بكأس الكنفدرالية على حساب نادي الزمالك المصري”.

وأضاف بخصوص قدرته على تسجيل الأهداف، حيث يتصدر هدافي الدوري المغربي، إلى جانب مهاجم الرجاء محسن ياجور “تمكنت من تحقيق هذه الأهداف بفضل بقية زملائي في نهضة بركان، في مسابقتي الدوري المغربي الممتاز، ومسابقة الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم”.

وكان المهاجم الطوغولي لابا كودجو التحق بصفوف نادي نهضة بركان في سبتمبر 2016، قادمًا من نادي تيام الغابوني الذي لعب في صفوفه خلال الموسم 2015/2016 وتمكن من تحقيق 14 هدفًا، وحصل على المرتبة الثالثة في ترتيب هدافي البطولة الغابونية.

وكان تدرّب في صفوف نادي الرجاء البيضاوي لكنه الفريق لم يتعاقد معه، فتحوّل إلى صفوف نادي نهضة بركان.