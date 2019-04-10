الأهلي والمقاصة اليوم 10/ 4 /2019 .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تأتي مباراة الأهلي والمقاصة اليوم الأربعاء 10 أبريل، في ظروف صعبة يمر بها نادي القرن وأكبر الأندية المصرية والأفريقية حصدا للبطولات، وذلك بعد خسارته الأخيرة في مباراة الذهاب لدوري أبطال أفريقا أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخمسة أهداف دون رد، بالإضافة إلى اشتعال المنافسة بينه وبين غريمه التقليدي نادي الزمالك على اعتلاء قمة الدوري العام، حيث لا مجال للخسارة أو التعادل للفريق الأحمر اليوم، على الأقل لتهدئة جماهير النادي الغاضبة، ومجلس الإدارة الذي وبخ الفريق في تمرينه الأخير.

موعد مباراة الأهلي والمقاصة اليوم والقنوات الناقلة

وتقام مباراة اليوم بين نادي الأهلي والمقاصة والتي يستضيفها النادي الأهلي على ملعب بتروسبورت، في تماما الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدوري العام الممتاز، والقنوات الناقلة للمباراة هي قناتي أون سبورت، ونايل سبورت، وهي القنوات الناقلة لكل مباريات الدوري العام، والكأس المصري.

ترتيب فريقي الأهلي والمقاصة قبل اللقاء

يعتبر النادي الأهلي حتى اللحظات الأولى لبدء اللقاء المرتقب بينه وبين المقاصة هو وصيف الدوري، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، وتفصله عن صاحب المركز الأول نادي الزمالك نقطتين فقط، أما فريق المقاصة فيحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة.

غيابات بالجملة في صفوف الفريق الأحمر

من ضمن الصعوبات التي تواجه النادي الأهلي أيضا كثرة الغيابات التي يشهدها الفريق الأول بعدما أعلنه مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة الغيابات والتي تضم 17 لاعب، حيث يغيب كل من حسام عاشور، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، ومحمد محمود، وإسلام محارب، وهشام محمد، بسبب الإصابة، كما يغيب كل من شريف إكرامي ووليد سليمان بسبب عدم جاهزيتهم.كما يغيب كل من على معلول، وجيرالدو دا كوستا للإيقاف، كما استبعد المدير الفني كل من احمد حمودي، ومحمد نجيب، وباسم على، واحمد علاء، وناصر ماهر، ومروان محسن، وعمرو جمال، لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

من المتوقع أن يشارك النادي الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع احمد فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود وحيد، وفي الوسط يشارك كل من عمرو السولية وصالح جمعة وحمدي فتحي وحسين الشحات وجنيور اجاي، وفي الهجوم وليد ازارو.

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