الأهلي يتجه للانسحاب من الدوري والقرار غدا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، عن تمسك الأحمر بموقفه ضد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الخاصة باستكمال بطولة الدوري المصري عقب بطولة أمم إفريقيا.

الانسحاب من الدوري الأقرب لمجلس الأهلي

وقال المصدر في تصريحاته حول استكمال الدوري عقب أمم أفريقيا: «إن مجلس إدارة الأهلي يعقد غدا الأربعاء اجتماعا، يقرر فيه استكمال الدوري أو الانسحاب بعد قرار لجنة المسابقات»، موضحا أن الانسحاب هو الحل الأقرب لمجلس الإدارة بعدما استقر عليه أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

الأهلي يستعرض موقفه من مواعيد مبارياته القادمة

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي يوم الجمعة الماضي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، استعرض موقف الأحمر من مواعيد مبارياته بالدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا، وناقش المجلس تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية ترتيب مواعيد مبارياته، وتجاهل اتحاد الكرة لإقامة مباريات الأسبوع الأخير في موعد واحد احتراما والتزاما لقواعد اللعب النظيف.

تعاون الأهلي منذ بداية الموسم

وناقش النادي التعاون الذي التزم به طيلة 8 مباريات لعب فيها كل 72 ساعة، ما ألحق به أضرارا، حرصا منه على استقرار المسابقة وتهدئة الأجواء، وحفاظا على حق كل طرف.