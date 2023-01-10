الأهلي يتخذ قرار هام للجماهير قبل مواجهة المصري

إستقرت لجنة المباريات بالنادي الأهلي على تجهيز أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية، لحضور مواجهة الفريق امام النادي المصري في الأسبوع الـ13 للدوري، المقرر إقامتها مساء الخميس القادم بملعب برج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق الأوتوبيسات من أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد بداية من الساعة العاشرة، ويكون آخر موعد للتحرك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقته الشخصية والـ«فان آي دي»، وتذكرة المباراة، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

الجدير بالذكر ان فريق الكرة بالنادي الأهلي عاد لتدريباته صباح اليوم، الإثنين، استعدادًا لمباراة المصري التي تقام ‏مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وأدى لاعبي الفريق مرانهم اليوم على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخطططية الخاصة بمباراة المصري.‏