الأهلي يتفوق على الزمالك في نهاية الدوري المصري الممتاز

بداية المباراة بين النادي الأهلي ضد الزمالك في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز،وتعد مباراة القمة رقم 118 تحصيل حاصل لم تؤثر على جدول الدوري المصري،حيث حصل النادي الأهلي على لقب الدوري 41 في تاريخه بعد الفوز على المقاولون العرب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف والذي ساعد الاهلي في الحصول على لقب الدوري تعادل الجونة مع الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدفين،وتقام اليوم أخر مباراة في الدوري المصري على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

بداية الشوط الأول بقوة من قبل الفريقين وتدخلات عنيفة من قبل لاعبي الفريقين،مباراة قوية من قبل الفريقين وهجمات رائعة من ثلاثي هجوم النادي الأهلي على دفاع الزمالك وصمود الدفاع،بداية رائعة من قبل الفريقين،تمريرة رائعة من قبل فرجاني ساسي للمهاجم محمد ابراهيم وانفراد تام ولكن ينقذها الشناوي بطريقة رائعة،تمكن فريق القلعة الحمراء من الاستحواذ على الكرة في معظم الشوط الاول ولكن بدون خطورة على مرمي عماد السيد،ولكن يعتمد فريق الاهلي على جبهة على معلول ورمضان صبحي ولكن يعتمد الزمالك على الهجمة المرتدة معتمد على عمرو السعيد.

ولكن في منتصف الشوط الاول اصابة محمود علاء مدافع نادي الزمالك ولم يقدر على استكمال المباراة وخرج حزينا،وقام خالد جلال باول تغيير اضرراي بخروج محمود علاء ونزول محمود حمدي الونش،وتمكن الزمالك من امتلاك الكرة مرة أخري والاستحواذ في اواخر الشوط الاول بهجمة خطيرة من قبل حمدي النقار برفعة رائعة للمهاجم زيزو ولكن تخرج بعيد عن المرمي.

نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بداية الشوط الثاني بهجمة خطيرة للنادي الزمالك من قبل رفعة رائعة لحمدي النقاز ترد من الشناوي للمهاجم عمرو السعيد ولكن يسددها خارج الملعب،هدوء المباراة بشكل طبيعي من الفريقين،ولكن عاد الزمالك بهجمة خطيرة من قبل فرجاني ساسي للمهاجم عمرو السعيد ولكن ينقذها الشناوي،وجاء الرد السريع للنادي الأهلي باحراز الهدف الاول للنادي الأهلي عن طريق علي معلول في الدقيقة 60،وبعدها انفراد للزمالك عن طريق محمد ابراهيم ولكن ينقذها الشناوي لثالث مرة في المباراة.

هجوم خطير للزمالك بعد الهدف الاول للاهلي ولكن دفاع الاهلي صامد بقوة والشناوي ينقذ مرمي النادي الاهلي اكثر من مرة،التغيير الاول للنادي الاهلي بخروج وليد سليمان ونزول صالح جمعة في الدقيقة 68،وفي الدقيقة 70 يقوم النادي الزمالك بالتغيير الثاني بخروج محمد ابراهيم ونزول ايمن حفني وفي نفس الوقت قام النادي الاهلي بالتغيير الثاني بخروج حسين الشحات ونزول جونيور اجاي،يستحوذ الزمالك على الكرة ولكن بدون خطروة ويعتمد الاهلي على الهجمة المرتدة بهجمات خطيرة عن طريق رمضان صبحي وصالح جمعة ووليد ازارو ومن المتوقع احراز الاهلي للاهداف.

التبديل الثالث للزمالك بخروج ابراهيم حسن ونزول حميد احداد في الدقيقة 80،التبديل الثالث للنادي الأهلي بخروج محمد هاني ونزول احمد فتحي في الدقيقة 83،هدوء المباراة من قبل الفريقين،ولكن الزمالك يبحث عن التعادل والاهلي صامد ويريد تعزيز النتيجة،ولكن الاهلي يهاجم بالمرتدات عن طريق وليد ازارو ولكن الونش مانع المهاجم المغربي من الوصل للمرمي وهجوم الزمالك لم يستطيع الوصول لمرمي الشناوي،ولكن يعد الشناوي المنقذ للاهلي من الهجمات الخطيرة من قبل هجوم الزمالك،ظهور التعب والجهد على لاعبي الفريقين.

نهاية المباراة بتفوق النادي الأهلي على الزمالك بهدف مقابل لاشئ عن طريق علي معلول.