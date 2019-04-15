الأهلي يتفوق ويقدم مباراة خرافية ويفوز علي الهلال 1/0 في الشوط الأول .. البطولة العربية

الأهلي يقدم شوط أول خرافي ويتقدم بهدف رائع عن طريق المدافع باولو دياز برأسية متقنة تعطي الأفضلية وهدف الفوز في الشوط الأول ويقدم النادي الأهلي كرة قدم خرافية ويستحوذ علي وسط الملعب ويستطيع الاهلي بأحراز الهدف الوحيد الذي سكن شباك الهلال في البطولة العربية .

اصبحت النتيجة الاجمالية للمباراتين الذهاب والاياب 1/1 وننتظر أحداث الشوط الثاني الذي سيكون أكثر قوة بكل تأكيد .

النادي الأهلي يقدم شيء كبير في اللقاء ويعزل مهاجمي الهلال عن وسط الملعب والضغط العالي الكبير يجعل الهلال في الخلف وابتعاد المهاجم الخطير جوميز عن منطقة جزاء الاهلي السريع جدا في هذا اللقاء ويظهر التكتيك العالي للأهلي الذي يستغل الضغط الجماهيري الكبير وتقديم وجبة كروية دسمة في ظل الأجزاء الرائعة .

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“متابعة مباشرة”| نتيجة مباراة الأهلي والهلال في البطولة العربية دقيقة بدقيقة .. كأس زايد

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