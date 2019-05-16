الأهلي يسمح بإذاعة مباراته مع إنبي بعد حل الأزمة مع الشركة الراعية

كشف مصادر بأن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أتخذ قراراً بالسماح إذاعة مباراة الأهلي مع إنبي بعد جل الأزمة مع الشركة الراعية بخصوص المستحقات المتأخرة للنادي لدي شركة “بريزنتيشن”، وكام المجلس قد اتخذ قرار عصر اليوم بعدم إذاعة المباراة على القنوات الفضائية أو الأرضية بسبب عدم التزام الشركة الراعية “بريزنتيشن” بسداد مستحقات النادي، وبعد جل الأزمة تقرر نقل المباراة على قناة أون سبورت On Sport الفضائية، وقناة النيل للرياضة Nile Sport الأرضية.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر قبل مباراة الأهلي وسموحة منع شركة “بريزنتيشن” من دخول مباريات النادي الأهلي فى الدوري المصري بدء من مباراة سموحة قبل أن تنتهى الأزمة مؤقتاً وتعهد الشركة بسداد المستحقات المتأخرة للنادي لدي الشركة خلال عشرة أيام وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قررت منع دخول الإعلانات لملعب بتروسبورت اليوم بجانب عدم إذاعة مباراة الأهلي مع إنبي، مؤكداً بأن الخلافات بين النادي الأهلي وبين الشركة الراعية قد تطول خلال فترة الرعاية بالكامل مع شركة “بريزنتيشن”.

وحول أحقية النادي الأهلي فى عدم إذاعة مبارياته أرضياً وفضائياً فإن اللوائح تنص على أن الأندية هى صاحبة الحقوق فى مباريات الدوري التى تستضيفها على ملعبها، وتمتلك الأندية حق منع الإذاعة أرضياً أو فضائياً فى حالة إخلال الشركة الراعية أو التليفزيون “مالك حقوق البث” بأي بند من بنود التعاقد.

وهنا فى حالة النادي الأهلي فإنه قد باع حقوق البث والرعاية لشركة “بريزنتيشن” ولذلك فهو من حقه منع دخول الكاميرات والإعلانات إلى استاد “بتروسبورت” وكانت شركة بريزنتيشن قد ذكرت بأن تعثرها فى سداد المستحقات للنادي الأهلي يرجع إلى إغلاق بعض القنوات التى أعادت الشركة بيع حقوق البث لها ومنها قنوات دي إم سي وقناة بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع إنبي فى العاشرة من مساء اليوم على استاد “بتروسبورت” فى المباراة المؤجلة من الأسبوع 30 فى الدوري المصري، ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 70 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه الزمالك وبيراميدز، وباقي للأهلي 4 مباريات يسعى للفوز بهم للاحتفاظ باللقب للمرة الرابعة على التوالي والمرة 41 فى تاريخه.