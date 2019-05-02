الأهلي يشارك بيراميدز الصدارة بالفوز على الطلائع وننشر ترتيب الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري يزداد اشتعالاً يومياً بعد يوم، والمنافسة تزداد سخونة على لقب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش بصعوبة بهدفين مقابل هدف واحد، فى الوقت الذى تعادل فيه بيراميدز مع مصر للمقاصة بهدف لكل منهما ليفقد بيراميدز نقطتين غاليتين فى صراعه من أجل الحصول على البطولة الأولي له فى تاريخه.

يشارك كل من الأهلي وبيراميدز فى صدارة ترتيب الجدول بعد مباريات الأسبوع الحادث والثلاثون، حيث يحتل بيراميدز صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي ولكن بيراميدز لعب 30 مباراة والأهلي 28 مباراة ويتساوى كل منهم فى رصيد النقاط 64 نقطة ولكن الأفضلية للأهلي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 27 مباراة وتم تأجيل مباراته هذا الأسبوع مع الإنتاج الحربي بسبب مشاركة الزمالك فى الدور نصف النهائى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق النجم الساحلي التونسي وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بهدف نظيف، وتقام مباراة العودة فى تونس يوم الأحد 5 مايو.

ويصارع على المركز الرابع فريق المصري البورسعيدي برصيد 47 نقطة، يليه المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 44 نقطة، ثم مصر المقاصة فى المركز السادس برصيد 42 نقطة، ثم الإسماعيلي فى المركز السابع برصيد 37 نقطة، ثم الجونة والاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة، يليهم كل من وادى دجلة، والإنتاج الحربي، وسموحة برصيد 35 نقطة لكل منهم.

ويتساوى طلائع الجيش وبتروجيت فى رصيد 34 نقطة، يليهم فى منطقة الخطر حرس الحدود برصيد 32 نقطة، ثم إنبي برصيد 30 نقطة، يليه الداخلية برصيد 27 نقطة، ثم النجوم فى المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

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