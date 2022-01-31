الأهلي يصل الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار أبوظبي، مساء اليوم الإثنين، لبداية مشوار المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات خلال شهر فبراير 2022 الجاري، وسافرت بعثة الأهلي للإمارات بدون اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب المصري الأول في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، والتي تنتهي في السادس من فبراير الجاري، يترأس بعثة الأهلي في الإمارات رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب.

الأهلي في كأس العالم للأندية 2022

تأهل النادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية 2022 بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، يُقابل الأهلي في الدور الأول من البطولة نادي مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف مساء يوم السبت الخامس من فبراير، الفائز من تلك المباراة يتأهل إلى الدور قبل النهائي من تلك البطولة الهامة.