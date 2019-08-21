الأهلي يقرر بيع وليد أزارو وشراء أجنبي قوي

قرر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، رئيس لجنة الكرة، أن يتم تسويق اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي في أحد الأندية الخليجية أو الأوروبية.

البحث عن عرض لوليد أزارو

كلف رئيس الأحمر محمود الخطيب اللجنة المسئولة عن التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي، أن يتم البحث عن عرض للاعب وليد أزارو؛ لبيعه والاستفادة منه ماديا، وحتى يتم التعاقد مع لاعب آخر بديل من جانب ومن آخر إنعاش خزينة النادي مرة أخرى.

أزارو لن يكون بأقل من 5 ملايين

أكد الخطيب للجنة المسئولة عن التعاقدات أن عرض بيع وليد أزارو لن يكون أقل من 5 ملايين دولار، أيا كان النادي الذي سوف يشتريه خليجيا أو أوروبيا، وشدد على سرعة إنهاء ذلك الملف.

رغبة الخطيب في التعاقد مع أجنبي قوي

يرغب الخطيب من لجنة التعاقدات أن يتم عقد شراء للاعب أجنبي قوي بديلا عن أزارو، الذي يود بيعه في يناير المقبل، بعد تراجع مستواه فنيا بشكل واضح؛ ما أدى إلى استياء جماهير الأحمر من مشاركته بسبب إهدار الفرص.