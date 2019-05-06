الأهلي ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على النجوم وتعادل بيراميدز

تصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد أن تغلب على فريق النجوم فى المياراة المؤجلة بينهما من الأسبوع 29 بهدفين مقابل لا شيء، فى الوقت الذى تعادل فيه بيراميدز مع المصري البورسعيدي بهدف لكل منهما لينفرد الأهلى بصدارة الترتيب وتراجع بيراميدز بعد التعادل فى آخر مباراتين مع مصر المقاصة ثم المصري البورسعيدي، وتأجلت مباريات الزمالك بسبب الكونفدرالية.

فوز الأهلي رفع رصيده إلى 67 نقطة ولنفرد بقمة جدول الترتيب وحيداً بعد ان خاض 29 مباراة فاز فى 21، وتعادل فى 4، وخسر 4 مبارايت، وتعادل بيراميدز وضعه فى المركز الثاني مؤقتاً لحين خوض الزمالك جميع مبارياته، حيث جمع بيراميدز 65 نقطة من 31 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وخسر مباراتين.

وحل فريق الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة من 27 مباراة فاز فى 18 وتعادل فى 6 وخسر 3 مبارايت، وقد تم تأجيل مباراتي الأسبوعين 30 و 31 بسبب مشاركته فى الدور نصف النهائي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام فريق النجم الساحلي التونسي، والتى صعد بمجموع المباراتين فريق الزمالك للمباراة النهائية فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أما الصراع على المركز الرابع حتى الأخير فيحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 48 نقطة، يليه المقاولون العرب 44 نقطة، ثم مصر المقاصة 42 نقطة، يليهم الإسماعيلي 37 نقطة، ثم الجونة والاتحاد السكندري 36 نقطة، يليهم وادى دجلة، والانتاج الحربي، وسموحة برصيد 35 نقطة لكل منهم، ثم طلائع الجيش وبتروجيت 34 نقطة، ثم إنبي 33 نقطة، ثم حرس الحدود 32 نقطة، ثم الداخلية 27 نقطة، وأخيراً النجوم برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على النجوم