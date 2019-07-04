الأهلي ينهي صفقة من العيار الثقيل، مسئول التعاقدات ينهي التفاصيل مع الجانب الجزائري

أكدت مصادر مطلعة لجريدة الوطن المصرية أن النادي الأهلي أنهى الاتفاق وحصل على توقيع اللاعب المالي “أليو ديانج” لاعب وسط ميدان فريق مولودية وهران الجزائري لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وأضافت مصادر جزائرية أن “أمير توفيق” مسئول التعاقدات بالنادي موجود حالياً في الجزائر لإنهاء كافة التفاصيل المالية وحسم الصفقة نهائياً مع الجانب الجزائري خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان اللاعب المالي “أليو ديانج” قد نال استحسان المدير الفني لفريق النادي الأهلي “مارتن لاسارتي” ومجلس الإدارة بعد مشاهدة أدائه في وسط الملعب مع فريقه واستطاع مسؤولو القلعة الحمراء إقناع اللاعب بالتوقيع والانضمام إلى صفوف النادي الكبير بداية من هذا الصيف.

وتأتي صفقة “ديانج” في وقت مهم للأهلي إذ يعاني الفريق من ضعف مستوى أداء لاعبي خط الوسط لديه في الفترة الأخيرة وهو ما كان سبباً مباشراً في خروج العملاق الأحمر من بطولة دوري أبطال أفريقيا في العام المنصرم وتذبذب مستوى الفريق.

وبدأت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حملة لاستقطاب صفقات كبرى للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لاستعادة اللقب الأفريقي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2013 ولحفظ هيبة الفريق الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط، وكانت أقاويل قد ترددت عن حصول الأهلي على توقيع اللاعب محمود عبد المنعم الشهير ب”كهربا” جناح نادي الزمالك الحالي، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة أو ربما تأجيلها لبعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية.