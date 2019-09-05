الأهلي يوضح الحقائق حول صفقة انتقال اللاعب الفرنسي “إريان تريبيل” لصفوفه







تدعيم صفوف القلعة الحمراء بات حديث الشارع الرياضي والكروي داخل مصر، فتعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الجديد “فايلر” فتح التكهنات واسعة الأبواب نحو توجه المدير الفني السويسري الجديد لصفقات وُصفت من قبل مُحبي الأهلي بأنها فوق السوبر، ومن ضمن ما تمت أثارته في هذا السياق من قبل العديد من المواقع الرياضية المصرية نقلاً عن الموقع الرياضي البلجيكي “فوتبول كرانت” أن الأهلي وبتوصية من السويسري فايلر بدأ مفاوضات جادة قاربت على الانتهاء لضم لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي الفرنسي “اريان تريبيل” لصفوف القلعة الحمراء بالموسم الجديد.. ونظراً لأن الصفقة سوبر حقاً وقد تُكلف الأهلي فوق الثلاثة ملايين يورو ونظراً لانتشار الخبر جاءت اليوم تصريحات مسئولي الأهلي لتوضيح الحقائق.







حقيقة صفقة اللاعب الفرنسي مع النادي الأهلي

فلقد سبق كما هو معروف أن قام المدير الفني السويسري الجديد “فايلر” بتدريب نادي أندرلخت البلجيكي والذي يلعب له اللاعب الفرنسي محول الحديث بمنطقة الوسط، ومن هنا جاءت الأقاويل عن انتقاله للأهلي بتوصية من مديره الفني الجديد، ولكن جاء الرد حاسم وقاطع بالنفي من قبل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي اليوم.







حيث أكد مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أمير توفيق، أن موضوع التعاقد مع اللاعب الفرنسي لم يتم طرحه سواء من الإدارة أو من قبل المدير الفني السويسري، بل وأكد انه لم يتم فتح الأمر في أي جلسه من جلسات مجلس الإدارة مع فيلر ولو على سبيل الاقتراح مؤكداً أن هذا الأنباء ليس لها أي صلة بواقع التعاقدات الحالية للنادي الأهلي.