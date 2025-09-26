الإصابات تضرب برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

فريق برشلونة يتعرض لإصابات مؤثرة قبل مواجهة نادي باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025-2026، وأيضاً هناك مباريات هامة وصعبة في جدول الفريق الكتالوني على صعيد بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت آخر الأخبار الحزينة لفريق برشلونة اليوم بتعرض الحارس “جوان جارسيا” للإصابة وسيغيب على إثرها لمدة 4-5 أسابيع.

وأيضاً تعرض النجم البرازيلي رافينها للإصابة في مباراة برشلونة الأخيرة ضد ريال اوفيدو وسيغيب لمدة 3 أسابيع ولن يلحق هو أيضاً بمباراة باريس سان جيرمان القادمة في دوري الأبطال.

𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧 Player Raphinha has an injury to the middle third of the femoral biceps in his right thigh. The estimated recovery time is around 3 weeks. pic.twitter.com/wZQn96p9l4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 26, 2025

موعد مباراة برشلونة وباريس

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقبل موقعة باريس سيستضيف نادي برشلونة فريق ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني، وستقام المباراة عند الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.