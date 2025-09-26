الإصابات تضرب برشلونة قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

بواسطة محمد فريد

فريق برشلونة يتعرض لإصابات مؤثرة قبل مواجهة نادي باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2025-2026، وأيضاً هناك مباريات هامة وصعبة في جدول الفريق الكتالوني على صعيد بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت آخر الأخبار الحزينة لفريق برشلونة اليوم بتعرض الحارس “جوان جارسيا” للإصابة وسيغيب على إثرها لمدة 4-5 أسابيع.

وأيضاً تعرض النجم البرازيلي رافينها للإصابة في مباراة برشلونة الأخيرة ضد ريال اوفيدو وسيغيب لمدة 3 أسابيع ولن يلحق هو أيضاً بمباراة باريس سان جيرمان القادمة في دوري الأبطال.

موعد مباراة برشلونة وباريس 

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقبل موقعة باريس سيستضيف نادي برشلونة فريق ريال سوسيداد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني، وستقام المباراة عند الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

محمد فريد
قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة الاتحاد ضد النصر في دوري روشن.. هدف مبكر يربك حسابات العميد بأقدام ساديو ماني

أخبار الرياضة

جدول قبل نهائي كأس الخليج للناشئين 2025 تحت 17 سنة