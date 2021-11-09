“الإمارات وكوريا”.. أضواء على كل تفاصيل المباراة الهامة في تصفيات كأس العالم
يخوض منتخب الإمارات مباراة فاصلة ضد منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الأولى لتصفيات كاس العاللم 2022 في قارة آسيا، حيث يتوجب على نجوم الأبيض الإماراتي تحقيق نتيجة إيجابية في كوريا، للحفاظ على حظوظ المنتخب الإماراتي في المنافسة، يذكر أنه يتأهل إلى نهائيات كأس العالم مونديال قطر بطل ووصيف كل مجموعة، ويتأهل إلى الملحق العالمي أفضل منتخب في المركز الثالث من المجموعتين.
موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة
- تُقام المباراة على ملعب كأس العالم بالعاصمة الكورية.
- ترتيب المجموعة الأولى: إيران 10، كوريا 8، لبنان 5، الإمارات 3، العراق 3، سوريا 1.
- القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وكوريا الجنوبية مباشرة قناة أبوظبي الرياضية داخل الإمارات، قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.
- تاريخ مواجهات المنتخبين: فوز الإمارات 3 مرات، فوز كوريا 14 مرة، التعادل في 4.
- موعد مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية اليوم الخميس عند الساعة 3 عصرا بتوقيت دبي وأبوظبي.
- يدير المباراة طاقم حكام من الصين بقيادة حكم الساحة “ما نينغ”.