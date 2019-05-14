الاتحاد الأفريقي يسلّط عقوبات على النادي الصفاقسي بعد مباراته ضد نهضة بركان

سلط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقوبات تأديبية على النادي الصفاقسي التونسي ومسئوليه، عقب اعتداء بعض اللاعبين على حكم مباراة الدور نصف النهائي لكأس الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم ضد نادي نهضة بركان المغربي، قبل أسبوعين.

وكان النادي التونسي انهزم في مباراة النصف النهائي ضد نهضة بركان بثلاثة أهداف نظيفة برغم أسبقيته في لقاء الذهاب بمدينة صفاقس بهدفين نظيفين، وغادر بذلك سباق كأس الكاف.

واتهموا مسئولي نهضة بركان، أولا، بسبب ما حصل لهم في الفندق الذي أقاموا فيه، حيث رنّ جرس الإنذار على الساعة الخامسة صباحًا، عندما كان اللاعبون يغطون في النوم، والسبب في رأي مسئولي الفندق أنّ ذلك يعود إلى “الشيشة” التي أدخلها الوفد التونسي إلى الفندق.

اتّهام الحكم السنغالي

واتهم مسئولو الفريق التونسي كذلك حكم المباراة السنغالي، بالتساهل مع لاعبي نهضة بركان، وإعلانه عن ضربة جزاء، قالوا إنها خيالية، ولم توضّح المشاهد التلفزيونية صحتها، لأنّ الصورة كانت بعيدة، ولكنها كانت قاسية، فعلًا، وعزوا ذلك إلى رئيس نهضة بركان فوزي لقجع، لأنه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، وهو كذلك نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو بالتالي قادر على التأثير على الحكام.

ولم يقتصر استياء النادي الصفاقسي على رئيس نهضة بركان فوزي لقجع، فقط، بل سبق أن أثار سخط مسئولي نادي الرجاء ونادي الوداد، وربما بعض الفرق الأخرى، وكذلك النادي الأفريقي التونسي، الذي انسحب خلال الموسم الماضي أمام نهضة بركان عندما رفض الحكم هدفًا صحيحًا له، في المقابلة التي دارت في بركان وانتهت بفوز النهضة (3/1).

وسلطت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم العقوبات التالية على النادي الصفاقسي ولاعبيه:

– تسليط 4 مقابلات، من بينها واحدة مؤجلة التنفيذ ضمن مسابقات الكنفدرالية الأفريقية لكرة القدم على 3 لاعبين من النادي الصفاقسي وهم وسيم هنيد وحسام دقدوق وأيمن الحرزي بسبب اعتدائهم على حكم المباراة.

– تسليط عقوبة على المدرب المساعد محمود المصمودي وكريم غربال 6 مقابلات ضمن مسابقات الكنفدرالية، من ضمنها واحدة مؤجلة التنفيذ.

– تسليط خطية مالية قدرها 40 ألف دولار في حق النادي الصفاقسي موجبة الخلاص في ظرف 60 يومًا.

النادي الصفاقسي: رجال الأمن اعتدوا علينا

وقال محمد جليّل نائب رئيس الصفاقسي التونسي في تعليق على العقوبات التي سلطها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على فريقه، إنّ: “كان ردّ فعل لاعبي النادي الصفاقسي ضد الحكم السنغالي بسبب تعرّضهم إلى الاعتداء من طرف رجال الأمن المغربي”، مضيفًا في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”: “لقد وثّق المتواجدون على حافة الميدان الاعتداءات التي لحقت باللاعبين والمسئولين باستعمال هواتفهم، إلى جانب تأكيد إصابة عدد من اللاعبين خلال المقابلة، وذلك دون أن يتدخل الحكم الذي كان متسامحًا مع لاعبي نهضة بركان”.

وأكد محمد جليّل أنّ فريقه أعدّ ملفًا مكتمل الأركان والمؤيدات، إلى جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم، لتقديمه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والاعتراض على العقوبات التي سلطت عليه.