الاتحاد الأفريقي يقرر إعادة مباراة الترجي والوداد بملعب محايد وإيقاف مدرب الترجي

طبقاً لصحيفة “المنتخب” المغربية أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ دقائق أنه قرر إعادة مباراة العودة لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في ملعب محايد بعد الأحداث المؤسفة التي وقعت خلالها وأدت لانسحاب الفريق المغربي.

وقالت “المنتخب” إن رئيس الاتحاد الأفريقي “أحمد أحمد” سيُعلن هذه القرارات رسمياً في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة (7.00 بتوقيت المغرب).

متى ستقام المباراة؟

وقال الاتحاد إن المباراة ستعاد على أحد الملاعب في بلد محايد لكن بعد انتهاء مباريات بطولة الأمم الأفريقية.

إيقاف مدرب الترجي

وتضمنت العقوبات إيقاف حمدي المدب رئيس الترجي التونسي وإيقافه لمدة عامين بعد تهديده لأحمد، إلى جانب إيقاف اللعب على ملعب رادس.

وكان الاتحاد الفريقي قد قرر عقد اجتماع اليوم الأربعاء لحل أزمة المباراة النهائية التي ترددت أصداؤها في العالم كله ووصلت إلى الفيفا، وسيتم الإعلان عن القرارات والعقوبات رسمياً بعد ساعة من الآن.

إلغاء نتيجة مباراة الذهاب

قالت صحف مغربية منب بينها صحيفة “المنتخب” (على مسئوليتهم) إنه سيتم إلغاء نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 1-1 في المغرب ولعب المباراة النهائية على ملعب محايد من مباراة واحدة.