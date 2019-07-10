الاتحاد الأفريقي يُعلن نظام تصفيات كأس العالم 2022 .. ذكرى سيئة لمصر

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إعلانه عن نظام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في “قطر” وجاء النظام الجديد ليُسبب صدمة لمتابعي كرة القدم في مصر نظراً لوجود ذكرى سيئة للفراعنة مع هذا النظام من قبل ويتمنى الجميع ألا تتكرر.

وجاء نظام التصفيات الجديد مشابهاً لنظام تصفيات كأس العالم 2014 الذي أُقيم في البرازيل حيث سيتم تكوين 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 فرق ويصعد الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة للمواجهة الفاصلة التي تتم عن طريق القرعة.

تفاصيل نظام تصفيات كأس العالم 2022

أعلى 26 فريقاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يلعبوا مباريات تمهيدية، والفرق ال28 المتبقية ستُقسّم غلى مجموعتين الأولى هم الأعلى في تصنيف الفيفا والثانية هم التصنيف الأقل.

ستُجرى قرعة ويواجه الـ14 منتخب الأعلى في تصنيف الفيفا ال14 متخب الذين هم أقل منهم في التصنيف العالمي وتقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل في التصنيف.

بذلك يصل 14 فريقاً إلى دور المجموعات لينضموا إلى الـ26 فريق الذين تم إعفاؤهم من المشاركة في التصفيات التمهيدية ليكونوا 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا.