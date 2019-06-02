الاتحاد الأوروبي”يويفا” يصدم محمد صلاح بعدم وجودة في قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا” عن القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز ليفربول على توتنهام بهدفين في النهائي الإنجليزي الخالص، وضمت القائمة 6 لاعبين من صفوف لاعبي ليفربول وليس من ضمنهم الدولي المصري محمد صلاح والذي يعتبرها الكثير مفاجئة القائمة بعد تألق محمد صلاح في المباراة النهائية واحراز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى والموسم الرائع الذي قدمه محمد صلاح وتواجد لاعبين لم يشاركون كثيرا.

قائمة يويفا لأفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، تير شتيجن (برشلونة).

خط الدفاع: فان ديك (ليفربول)، دي ليخت (أياكس)، يان فيرتونخن (توتنهام)، أرنولد (ليفربول)، روبرتسون (ليفربول).

خط الوسط: موسى سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، فرينكي دي يونج (أياكس)، نودمبيلي (ليون)، فينالدوم (ليفربول)، دافيد نيرس (أياكس)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، دوسان تاديتش (أياكس)، ساديو ماني (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ولوكاس مورا (توتنهام).

🌠 #UCL Squad of the Season 2018/19 🌠 UEFA's Technical Observers have selected their 20-man squad from this season's UEFA Champions League… 🙌 pic.twitter.com/OTCmSlp8KF — #UCLfinal (@ChampionsLeague) June 2, 2019

صدمة لعشاق محمد صلاح

بعد نشر الحساب الرسمي للاتحاد الاوروبي لكرة القدم قائمة أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا بدون محمد صلاح أصبحت الكلمات تتردد بأن صلاح لن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بسبب استبعاده من قائمة الأفضل في أوروبا، وهناك الكثير من الأمل في الشارع المصري بفوز محمد صلاح ببطولة كأس الأمم الافريقية 2019 المقامة في مصر مع المنتخب الوطني ليصبح أقوى المرشحين للفوز بالبالون دور لعام 2019.