الاتحاد الأوروبي”يويفا” يصدم محمد صلاح بعدم وجودة في قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا” عن القائمة المثالية لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بعد انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا بفوز ليفربول على توتنهام بهدفين في النهائي الإنجليزي الخالص، وضمت القائمة 6 لاعبين من صفوف لاعبي ليفربول وليس من ضمنهم الدولي المصري محمد صلاح والذي يعتبرها الكثير مفاجئة القائمة بعد تألق محمد صلاح في المباراة النهائية واحراز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى والموسم الرائع الذي قدمه محمد صلاح وتواجد لاعبين لم يشاركون كثيرا.
قائمة يويفا لأفضل لاعبي دوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، تير شتيجن (برشلونة).
خط الدفاع: فان ديك (ليفربول)، دي ليخت (أياكس)، يان فيرتونخن (توتنهام)، أرنولد (ليفربول)، روبرتسون (ليفربول).
خط الوسط: موسى سيسوكو (توتنهام)، حكيم زياش (أياكس)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، فرينكي دي يونج (أياكس)، نودمبيلي (ليون)، فينالدوم (ليفربول)، دافيد نيرس (أياكس)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).
خط الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، دوسان تاديتش (أياكس)، ساديو ماني (ليفربول)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، ولوكاس مورا (توتنهام).
صدمة لعشاق محمد صلاح
بعد نشر الحساب الرسمي للاتحاد الاوروبي لكرة القدم قائمة أفضل اللاعبين في دوري أبطال أوروبا بدون محمد صلاح أصبحت الكلمات تتردد بأن صلاح لن يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بسبب استبعاده من قائمة الأفضل في أوروبا، وهناك الكثير من الأمل في الشارع المصري بفوز محمد صلاح ببطولة كأس الأمم الافريقية 2019 المقامة في مصر مع المنتخب الوطني ليصبح أقوى المرشحين للفوز بالبالون دور لعام 2019.
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