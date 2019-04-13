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الاتحاد يسقط النصر من الصدارة ويفلت من الهبوط ويعطي هدية للهلال | ترتيب الدوري السعودي

كتب أحمد عريبة آخر تحديث

استطاع نادي الاتحاد الفوز على النصر بنتيجة 3/2 ليفقده صدارة الدوري في الجولة 27 وأن يفلت هو الأخر من مراكز الهبوط التي لا تليق بنادي الاتحاد وجمهوره فكان الدافع قوي جدا والرغبة في الفوز واضحة وكانت أكبر من دوافع النصر بالحفاظ علي الصدارة .

تشكيلة الفريقين للمباراة

الاتحاد يسقط النصر من الصدارة ويفلت من الهبوط ويعطي هدية للهلال | ترتيب الدوري السعودي

ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة النصر أمام الاتحاد

الاتحاد يسقط النصر من الصدارة ويفلت من الهبوط ويعطي هدية للهلال | ترتيب الدوري السعودي

تصدر الهلال الدوري السعودي من جديد بعد الهدية التي تلقاها من نادي الاتحاد الذي أبقي رصيد النصر عند 61 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال بنقطتين فأصبح الهلال يمتلك 63 نقطة بعد الفوز علي النادي الأهلي .

استطاع نادي الاتحاد أن بتعد قليلا عن مراكز الهبوط فأصبح في المركز 12 برصيد 28 نقطة في الجولة 27 ويتبقى ثلاث جولات فقط فلم يتم حسم الأمور سواء بالقمة أو القاع سوى حسم فريق أحد الهبوط رسميا الي دوري القسم الثاني .

الدوري السعودي الأن أصبح أكثر متعة فمن المتوقع أن يتم حسم الفائز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة وتشتعل المنافسة أيضا في القاع فالجميع يسعي للبقاء في الدوري السعودي للعام المقبل .

تعليق تركي أل الشيخ على المباراة

غرد المستشار ترك أل الشيخ على حسابة الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد انتهاء المباراة بفوز الاتحاد على النصر بنتيجة 3/2 ليشتعل الدوري السعودي من جدي

احصائيات اللقاء

الاتحاد يسقط النصر من الصدارة ويفلت من الهبوط ويعطي هدية للهلال | ترتيب الدوري السعودي

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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