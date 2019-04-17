الاتحاد يُعلن عن موعد عودة الدوري السوداني 2019 ومباريات النخبة والتحدي

متى يعود الدوري السوداني 2019 من جديد هو سؤال كل الجماهير الكروية الآن بالسودان، بعد الأحداث السياسية الكبيرة والتي حدثت خلال الأيام الماضية، وفي خبر سار لكل الجماهير، أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن موعد عودة مباريات الدوري رسميا، حيث قال الاتحاد في بيان رسمي صادر عنه منذ قليل، أن مباريات الدوري ستعود من جديد بداية من يوم 24 أبريل 2019 الجاري.

وأكد بيان الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن قرعة دوري النخبة والتحدي، تقام غدًا الخميس، بمبنى الاتحاد، وبحضور مندوبي الأندية المشاركة، هذا وقد أدت الأحداث السياسية بالسودان إلى توقف مباريات الدوري السوداني 2019 لكرة القدم، وباقي المسابقات المحلية.

هذا ويذكر أن السودان قد شهدت عزل الرئيس عمر البشير، بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور، وتولى مجلس عسكري انتقالي زمام الأمور بالبلاد، على أن يتم إجراء انتخابات وبناء كل مؤسسات الدولة من جديد، خلال العامين القادمين.

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