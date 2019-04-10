الإسماعيلي يقلب الطاولة على الجونة في مباراة مجنونة وتعادل مثير رغم النقص العددي

قلب النادي الإسماعيلي الطاولة على أرضية الميدان بعد أن تأخر بهدف مشكوك في صحته بداعي التسلل أحرزه أحمد حسن مكي في الدقيقة 15 من عمر اللقاء ليربك حسابات الدراويش في بداية الشوط الأول .

ثم زادت المصائب على الدراويش باحتساب الحكم ركلة جزاء صحيحة وطرد اللاعب ريتشارد بافور قلب الدفاع الذى أخرج الكرة بيده من المرمى ولكن تصدى لها الحارس محمد فوزي ببراعة لتكون نقطة التحول فى اللقاء وأحرز المهاجم الناميبي نيلسون شيلونجو هدف التعديل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول ليعود الدراويش للقاء بأداء أفضل من الشوط الأول رغم النقص العددي ويحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للدراويش يحرزها كابتن الفريق محمود متولى في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ويعود الجونة للمباراة بالتعادل فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني لتخرج المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2

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مباراة بها ريمونتادا من الدراويش وريمونتادا من الجونة في مباراة ازدادت بها المتعة الكروية في الشوط الثاني ولم تكن لتنتهي الا بالتعادل العادل للفريقين .

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